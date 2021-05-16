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Siyaset Ahmet Hakan'a Kılıçdaroğlu linci! O lafı edince...
Siyaset

Ahmet Hakan'a Kılıçdaroğlu linci! O lafı edince...

Gazeteci yazar Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı için kaleme aldığı yazısıyla tepki çektiğini yazdı. Hakan, yazısında 'Hiç kimse istemiyor Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını' ifadelerini kullandı

Yeniakit Publisher
2021-05-16 11:18:00 -
Ahmet Hakan'a Kılıçdaroğlu linci! O lafı edince...

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, dünkü yazısının tepki aldığını belirterek, 'Yazıyı okuyan CHP taraftarları, resmen isyan ettiler bu fikre. Her taraftan tepki yağdı bana. Hem de ne tepki!' değerlendirmesini yaptı.

Ahmet Hakan yazısında, "Galiba Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ısıtılıyor' demiştim. Neye dayanarak söylemiştim bunu? Şu iki şeye: Bir Cumhuriyet gazetesinde 'Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan'ı geçti' diye manşetten duyurulan bir ankete dayanarak... İki: Kılıçdaroğlu'nun halkla ilişkiler desteğiyle evinin mutfağında patatesli börek açması görüntülerine dayanarak... CHP Genel Merkezi'nde 'Adayımız Kılıçdaroğlu olmalı' havasının oluştuğuna dair gelen kulis bilgilerini de göz önünde bulundurmuştum elbette bu saptamayı yaparken. CHP'den, İyi Parti'den, HDP'den firesiz oy alabileceğini de vurgulayarak... Kılıçdaroğlu'nun adaylığını münasip bulduğumu belirtmiştim" ifadesini kullandı.

"Kılıçdaroğlu aday olursa batarız''

Hakan şunları kaydetti:

"Fakat o da ne! Yazıyı okuyan CHP taraftarları, resmen isyan ettiler bu fikre. Her taraftan tepki yağdı bana. Hem de ne tepki! Tepki gösterenlerin söyledikleri kısaca şu: "Kılıçdaroğlu aday olursa batarız! İmamoğlu ya da Yavaş olmalı."

Taban istemiyorsa... Taban inanmıyorsa... Taban isyan ediyorsa... Taban başka bir şey arzu ediyorsa... Taban benimsemiyorsa... İnat etmek, üstüne üstüne gitmek, tıpış tıpış yaklaşımı sergilemek olmaz. Çünkü hiçbir güç durduramaz tabanın coşkun akan selini."

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