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Medya Ahmet Hakan topu tam 90'a taktı! Akşener'i bakın nasıl çılgına çevirdi
Medya

Ahmet Hakan topu tam 90'a taktı! Akşener'i bakın nasıl çılgına çevirdi

Yeniakit Publisher
2023-08-29 11:48:00 -
Ahmet Hakan topu tam 90'a taktı! Akşener'i bakın nasıl çılgına çevirdi

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Seçime tek tek girelim" çağrısını ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanıtını değerlendirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Seçime tek tek girelim" çağrısını ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanıtını değerlendirdi. 

Hakan, yazısında, şunları kaydetti:

"Meral Akşener, tüm partilere 'Gelin ayrı ayrı seçime girelim' diye çağrıda bulundu ya... Bu çağrıya MHP lideri Devlet Bahçeli’den şöyle bir yanıt geldi:

'Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen mi var?'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haksız mı Bahçeli? Sana ne başka partilerden? Çok istiyorsan, kendine güveniyorsan girersin tek başına." 

 

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