Ahmet Hakan, resmen deliye döndü! Bunlar pislik, bunlar haysiyet celladı, bunlar rezil, bunlar ahlaksız

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Kahramanmaraş depremlerinden sonra asılsız ve yalan ihbarların yayılmasında büyük rol oynayan Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeline destek verdi.

Hakan, savcıların ‘tek tek link peşinde koşamayacağı’ için Ekşi Sözlük’ün kökten kapatılmasını haklı buldu.

Ekşi Sözlük’ün ‘başlarda iyi bir fikir olduğunu’ ancak ‘zıvanadan çıktığını’ ifade eden Ahmet Hakan, kendisine bu mecradan gelen tepkileri de aktardığı yazısında şunları kaydetti:

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"*Haysiyet cellatlarının, karanlık provokatörlerin, küfürbaz rezillerin, ahlaksız müfterilerin cirit attığı bir mecraya dönüştü Ekşisözlük. Özellikle depremin ardından kışkırtıcı paylaşımların sayısı hızla arttı. Terör övgüsü, kutsala hakaret falan zaten hep vardı bu mecrada.

*Örnekler çoğalınca, şikâyetler artınca… Bir sabah kalktık ve Ekşisözlük’ün kapatıldığına tanık olduk.

*Dünkü gazetelerden birinde İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı Fehmi Ünsal Özmestik’in konuyla ilgili görüşünü okudum.

Şöyle diyor:

“Hukuka aykırı içerik varsa ilgili içeriğin link bazlı çıkarılması veya erişime engellenmesi mümkünken komple sitenin kapatılması hukuka aykırıdır.”

‘Kapatılması münasip’

*Çok güzel, çok şık, çok demokratik bir görüş. Sansüre karşı çıkması açısından da harika bir yaklaşım. Terör övgüsü, panik yaratma gibi durumlarda izlenecek yol tabii ki bu olmalı.

*Komple siteyi kapatmaktansa bu yola başvurulması çok daha münasip.

*İyi ama bu sitede sadece terör övgüsü, panik yaratma gibi kötülükler yapılmıyor ki. Burası bireylerin hukukunu çiğneme açısından da zıvanadan çıkmış durumda. Ekşisözlük’te benimle ilgili küfürler, hakaretler, iftiralar havada uçuşuyor mesela. Benim gibi bireylerin durumu ne olacak? Benim gibi bireylerin hukuku ne olacak?

‘Bizi kim koruyacak?’

*İstanbul Barosu, sadece Ekşisözlük’ün haklarını korumakla mükellef değildir. Ekşisözlük’teki hakaretlere, küfürlere, iftiralara maruz kalan bireylerin de haklarını korumakla mükelleftir. Buradan İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı’na soruyorum: Ekşisözlük’te ağır hakaretlere maruz kalan benim gibi bireyler için de hukuki bir yol gösterebilir mi acaba? Ne yani? İşimizi gücümüzü bırakıp ‘link bazlı erişim engelleme‘ peşinde mi koşacağız biz?

*Hem sansüre destek vermeyen demokrat olmak hem de küfür, hakaret ve iftira yememek nasıl mümkün olacak? Kısacası… Ekşisözlük’te yuvalanmış bazı pisliklere karşı bizi kim koruyacak?"