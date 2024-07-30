Ahmet Hakan, o namussuzluğa çok sert tepki gösterdi: İşi soytarılığa vardırdılar

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Paris 2024 Olimpiyatları açılış törenini eleştirdiği yazısında “Yazın bir kenara: Avrupa’da aşırı sağ daha da yükselecek ve bu yükselişte Paris’teki olimpiyat açılışının da bir payı olacak” dedi.

Hakan, “Paris’teki olimpiyat açılış töreninde cinsel özgürlük adına bir gösteri mahiyetinde minnacık çocuklar, trans bireylerin arasına yerleştirildi. Cinsiyet ayrımının bir anlamı kalmadığı mesajını vermek için işi soytarılığa vardıran gösteriler yapıldı. Woke kültürün bütün unsurları piyasaya sürüldü. Aile değerlerine önem veren muhafazakârların irkiltici bulacağı her türlü öge, gösterilere boca edildi” eleştirileri getirdi.

Hakan, şu çıkarımlarda bulundu:

“- Macron’un partisi daha da erir.

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- Trump’ın yükselme ihtimali daha da artar.

- Muhafazakâr bir karşı rüzgar esmesi kaçınılmaz olur.

- Avrupa’da aşırı sağ, bir kez de bu temalar üzerinden yükselir.

- Aile değerlerine önem verenler sağa kayar.

Yazın bir kenara: Avrupa’da aşırı sağ daha da yükselecek ve bu yükselişte Paris’teki olimpiyat açılışının da bir payı olacak.”