Ahmet Hakan ile HDP'li Gergerlioğlu arasında "telefon" atışması

Boğaziçi provokatörlerine destek veren terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile gazeteci Ahmet Hakan arasında sosyal medyada telefon atışması yaşandı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde 30 kadına "çıplak arama" ve "cinsel işkence" yapıldığı şeklinde asılsız bir iddia ortaya atan HDP'li Gergerlioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çıplak arama konusunda yazı yazdıktan sonra Sn. Ahmet Hakan'ı aradım, telefonumu açmadı. Oysa kendisine gerçekleri anlatacaktım. Bir gazeteci çarpıcı gerçekleri merak eder, kaçmaz diye bilirdim. Her zaman aramasına açığım, ona çok okunacak gerçek olaylar anlatacağım. Gerçek önemlidir" ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu'nun söz konusu paylaşımına gazeteci Ahmet Hakan'dan cevap geldi. Hakan yaptığı açıklamada, "Pardon ne zaman aradınız? Aradığınızı ben niye bilmiyorum? Arasanız niye açmayayım?" dedi.

Hakan ve Gergerlioğlu arasında yaşanan atışma sosyal medyada gündem oldu.