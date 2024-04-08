Ahmet Hakan: Erdoğan ile Gazze etle tırnak gibidir!

Hakan son günlerde yaşanan Gazze provokasyonuna ilişkin yazısında, "Erdoğan ile Gazze etle tırnak gibidir!" başlığını kullandı.

"Cumhurbaşkanımız yüce milletimizin ve küresel vicdanın sesi olarak Filistin davasının ve Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir." diyen Hakan, şunları kaleme aldı:

Herkes HAMAS’a terörist deme yarışına girmişken bütün riskleri göze alarak “HAMAS terörist değildir, HAMAS vatanını savunuyor” diye haykıran lider Erdoğan’dı.

Dünyanın dikkatinin Gazze’deki katliamlara çevrilmesini sağlamak için diplomasinin tüm olanaklarını zorlayan, bu konuda samimi olarak çaba gösteren dünyanın sayılı liderlerinden biri Erdoğan’dır.

İsrail’in bugünkü katil yönetiminin husumetini en fazla üzerine çeken liderdir Erdoğan. Yerel seçimi kaybetti diye bayram etti İsrail’in katilleri, daha ne olsun.

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Dikkat edin: Her konuşmasında sözü mutlaka Gazze’ye getiriyor Erdoğan. “Bize ne İsrail’den, bize ne Gazze’den” diye tutturanlara inat.

Tüm bu gerçekler ortadayken bugün Erdoğan yönetiminin Gazze üzerinden sıkıştırılmaya çalışılıyor olması, nafile bir iştir. Nafile kalmaya mahkûmdur.