  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'de petrol üretiminde rekor kırdığı belli oldu: Seri yakalarsa ABD'Lİ firmaların önünü açacak! İşte rakam

Türkiye'ye teklif edilen uçaklarda skandal patlak verdi: Bu kadar da olmaz

Petrol zengini Arap ülkesinden Türkiye kararı: Zarar ediyoruz! Ankara'nın kullanımına açacağız

Başakşehir’in oksijen deposu bayrama hazır: Şamlar Tabiat Parkı ziyaretçilerini bekliyor

Haftada 4 gün çalışmaya onay verdi! Türkiye’de ilk oldu: İş başvurusu yağıyor... Beklenmedik durum

Akşener için dikkat çeken çıkış: Bu hırsın sahibi bu kadar çabuk kenara çekilmez!

ABD'li isimden KAAN'a övgü! “Bunu biliyordum asla küçümsenecek bir şey değil!

Elon Musk 1 milyon insanı Mars’a gönderiyor! O planı anlattı!

İsrail'den göz göre göre katliam! Filistin'de şehit sayısı 33 bin 207'ye yükseldi

Halid Meşal'in Erdoğan hakkındaki sözleri dünya gündeminde
Gündem Ahmet Hakan: Erdoğan ile Gazze etle tırnak gibidir!
Gündem

Ahmet Hakan: Erdoğan ile Gazze etle tırnak gibidir!

Yeniakit Publisher
2024-04-08 22:37:00 - 2024-04-08 23:04:43
Ahmet Hakan: Erdoğan ile Gazze etle tırnak gibidir!

Ahmet Hakan Hürriyet'teki köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze üzerinden hedef alanlara sert tepki gösterdi.

Hakan son günlerde yaşanan Gazze provokasyonuna ilişkin yazısında, "Erdoğan ile Gazze etle tırnak gibidir!" başlığını kullandı.

"Cumhurbaşkanımız yüce milletimizin ve küresel vicdanın sesi olarak Filistin davasının ve Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir." diyen Hakan, şunları kaleme aldı:

Herkes HAMAS’a terörist deme yarışına girmişken bütün riskleri göze alarak “HAMAS terörist değildir, HAMAS vatanını savunuyor” diye haykıran lider Erdoğan’dı.

Dünyanın dikkatinin Gazze’deki katliamlara çevrilmesini sağlamak için diplomasinin tüm olanaklarını zorlayan, bu konuda samimi olarak çaba gösteren dünyanın sayılı liderlerinden biri Erdoğan’dır.

İsrail’in bugünkü katil yönetiminin husumetini en fazla üzerine çeken liderdir Erdoğan. Yerel seçimi kaybetti diye bayram etti İsrail’in katilleri, daha ne olsun.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dikkat edin: Her konuşmasında sözü mutlaka Gazze’ye getiriyor Erdoğan. “Bize ne İsrail’den, bize ne Gazze’den” diye tutturanlara inat.

Tüm bu gerçekler ortadayken bugün Erdoğan yönetiminin Gazze üzerinden sıkıştırılmaya çalışılıyor olması, nafile bir iştir. Nafile kalmaya mahkûmdur.

Hamas'tan İsrail'e: Gazze sokaklarında yanacaksınız
Hamas'tan İsrail'e: Gazze sokaklarında yanacaksınız

Gündem

Hamas'tan İsrail'e: Gazze sokaklarında yanacaksınız

Gazze provokasyonunda 'Konya' oyunu! 3 gün önceki yürüyüşü yeni gibi servis ettiler
Gazze provokasyonunda 'Konya' oyunu! 3 gün önceki yürüyüşü yeni gibi servis ettiler

Gündem

Gazze provokasyonunda 'Konya' oyunu! 3 gün önceki yürüyüşü yeni gibi servis ettiler

Taksim'deki 'Gazze oyunu'na Destici'den tepki! 'Kabul edilebilir değil'
Taksim'deki 'Gazze oyunu'na Destici'den tepki! 'Kabul edilebilir değil'

Gündem

Taksim'deki 'Gazze oyunu'na Destici'den tepki! 'Kabul edilebilir değil'

Oyunu gör Türkiye! Terörist Gazze'yi savunur mu?
Oyunu gör Türkiye! Terörist Gazze'yi savunur mu?

Gündem

Oyunu gör Türkiye! Terörist Gazze'yi savunur mu?

COGAT verilerini açıkladı! Türkiye Gazze'ye en çok yardım ulaştıran ülke oldu
COGAT verilerini açıkladı! Türkiye Gazze'ye en çok yardım ulaştıran ülke oldu

Gündem

COGAT verilerini açıkladı! Türkiye Gazze'ye en çok yardım ulaştıran ülke oldu

Milli Görüşçü Mehmet Altınöz Taksim'deki Gazze provokasyonuna ortak oldu! Hem de Medyascope'a konuştu
Milli Görüşçü Mehmet Altınöz Taksim'deki Gazze provokasyonuna ortak oldu! Hem de Medyascope'a konuştu

Siyaset

Milli Görüşçü Mehmet Altınöz Taksim'deki Gazze provokasyonuna ortak oldu! Hem de Medyascope'a konuştu

Ömer Çelik'ten Gazze provokasyonlarına ilişkin sert açıklama!
Ömer Çelik'ten Gazze provokasyonlarına ilişkin sert açıklama!

Gündem

Ömer Çelik'ten Gazze provokasyonlarına ilişkin sert açıklama!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23