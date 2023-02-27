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Medya Ahmet Hakan çılgına döndü! Siz adisiniz, rezilsiniz, süflisiniz
Medya

Ahmet Hakan çılgına döndü! Siz adisiniz, rezilsiniz, süflisiniz

Türkiye depremin yol açtığı sorunlarla boğuşurken, İstiklal Caddesi saldırısına benzer bir saldırı planlayan bir PKK'lı teröristin yakalanmasını değerlendiren Ahmet Hakan, "Terör örgütleri işte bu yüzden adidir, rezildir, süflidir" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 12:48:00 -
Ahmet Hakan çılgına döndü! Siz adisiniz, rezilsiniz, süflisiniz

Türkiye depremin yol açtığı sorunlarla boğuşurken, İstiklal Caddesi saldırısına benzer bir saldırı planlayan bir PKK'lı teröristin yakalanmasını değerlendiren Ahmet Hakan, "Terör örgütleri işte bu yüzden adidir, rezildir, süflidir" dedi. 

Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"PKK’lı bir terörist yakalandı.

İstiklal Caddesi saldırısına benzer bir saldırı planlıyormuş bu PKK’lı.
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*

Türkiye can derdindeyken... Türkiye depremin yol açtığı sorunlarla boğuşurken... Türkiye felaketin yaralarını sarmaya çalışırken...

Bomba patlatıp katliam yapmayı kafaya koymak.

Bunun için ülkeye terörist göndermek.

*

Terör örgütleri işte bu yüzden adidir, rezildir, süflidir."

 

 

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