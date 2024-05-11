  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Eyüpsultan'da okul müdürüne saldırı! Yeni görüntüler kan dondurdu

Elon Musk yalan mı söyledi? Neuralink çiplerini takan hastalar ölümle karşı karşıya iddiası kriz oluşturdu!

Emekli maaşlarına yapılacak zamda 3 formül masada! İşte emekli maaşları...

Aslı Baykal'dan CHP'nin skandal kararına 'Nazi' benzetmesi

İSRAİL'İN EBU GUREYB'İ! Görüntüler basına sızdı! İsrail’in Filistinli tutuklulara yaptığı işkence ifşa oldu!

Siyonistler Filistin'i bitireceğiz derken bütün dünya Filistinli oldu

29 ilde sarı alarm! Bahar gitti kış geliyor

Mete Gazoz yine hedefi 12'den vurdu! Altın adam finale yükseldi

KAAN için o ülkeye resmi davet gitti: Gelin, Milli Muharip Uçak programına ortak olun!

Nusaybin’de ‘Kurtarılmış Bölge!’ Kullandıkları elektrik kaçak ve yetkililerin müdahalesine de izin verilmiyor. Faturayı Türk Milleti ödüyor
Medya Ahmet Hakan, “Ben şunu bilirim şunu söylerim” diyerek “İmamoğlu” bombasını patlattı
Medya

Ahmet Hakan, “Ben şunu bilirim şunu söylerim” diyerek “İmamoğlu” bombasını patlattı

Yeniakit Publisher
2024-05-11 17:45:00 -
Ahmet Hakan, "Ben şunu bilirim şunu söylerim" diyerek "İmamoğlu" bombasını patlattı

Ahmet Hakan, “CHP’nin üç santrforu”nu yazdı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşesinde, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel’e dair şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, “CHP’nin üç santrforu”nu yazdı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşesinde, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel’e dair şunları kaydetti:

“CHP’NİN ÜÇ SANTRAFORU

1- EKREM İMAMOĞLU - SANTRFOR TANIMLAMASI HİÇ HOŞUNA GİTMİYORDUR

ÖZGÜR Özel’in CHP’ye genel başkan olmasında payı büyük. Organizasyonu o yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ancak Özgür Özel, şimdi İmamoğlu’nu “santrforlardan biri” olarak niteliyor.

*

Ben şunu bilirim şunu söylerim:

“Santrforlardan biri” olarak tanımlanmak, Ekrem İmamoğlu’nun hiç hoşuna gitmiyordur.

2- MANSUR YAVAŞ - TOPUN AYAĞINA GELMESİNİ BEKLİYOR GİBİ BİR HALİ VAR

SANTRFOR olarak tanımlanmaktan şikâyetçi olduğunu sanmıyorum.

*

Mottosu şu galiba:

Top ayağıma gelirse golü atarım / Top ayağıma gelmezse Ankara’yla yetinirim.

*

Özgür Özel’le ilişkisinde herhangi bir sorun yaşamıyor, yaşamaz, yaşamayacak gibi.

3- ÖZGÜR ÖZEL - 4 YIL SONRA BEN DE ARTIK BİR SANTRAFORUM DİYEBİLİR

ŞİMDİLİK kendisini “teknik direktör” olarak tanımlıyor.

Yani santrfor seçimini kendisinin yapacağının işaretini veriyor.

*

Ancak bu böyle gitmeyebilir.

Daha dört yıl var Cumhurbaşkanlığı seçimine.

Dört yılda çok şey değişebilir.

*

Dört yılın sonunda “Ben de bir santrforum, ben de gol atabilirim” diye ortaya çıkabilir.”

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23