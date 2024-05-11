Ahmet Hakan, “Ben şunu bilirim şunu söylerim” diyerek “İmamoğlu” bombasını patlattı
Ahmet Hakan, “CHP’nin üç santrforu”nu yazdı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşesinde, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel’e dair şunları kaydetti:
Ahmet Hakan, “CHP’nin üç santrforu”nu yazdı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki köşesinde, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel’e dair şunları kaydetti:
“CHP’NİN ÜÇ SANTRAFORU
1- EKREM İMAMOĞLU - SANTRFOR TANIMLAMASI HİÇ HOŞUNA GİTMİYORDUR
ÖZGÜR Özel’in CHP’ye genel başkan olmasında payı büyük. Organizasyonu o yaptı.
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Ancak Özgür Özel, şimdi İmamoğlu’nu “santrforlardan biri” olarak niteliyor.
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Ben şunu bilirim şunu söylerim:
“Santrforlardan biri” olarak tanımlanmak, Ekrem İmamoğlu’nun hiç hoşuna gitmiyordur.
2- MANSUR YAVAŞ - TOPUN AYAĞINA GELMESİNİ BEKLİYOR GİBİ BİR HALİ VAR
SANTRFOR olarak tanımlanmaktan şikâyetçi olduğunu sanmıyorum.
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Mottosu şu galiba:
Top ayağıma gelirse golü atarım / Top ayağıma gelmezse Ankara’yla yetinirim.
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Özgür Özel’le ilişkisinde herhangi bir sorun yaşamıyor, yaşamaz, yaşamayacak gibi.
3- ÖZGÜR ÖZEL - 4 YIL SONRA BEN DE ARTIK BİR SANTRAFORUM DİYEBİLİR
ŞİMDİLİK kendisini “teknik direktör” olarak tanımlıyor.
Yani santrfor seçimini kendisinin yapacağının işaretini veriyor.
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Ancak bu böyle gitmeyebilir.
Daha dört yıl var Cumhurbaşkanlığı seçimine.
Dört yılda çok şey değişebilir.
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Dört yılın sonunda “Ben de bir santrforum, ben de gol atabilirim” diye ortaya çıkabilir.”