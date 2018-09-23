Ahmet Dursun'dan Beşiktaş yorumu: Love'ı yollayıp, Negredo'yu tutardım

"ŞENOL HOCA BEŞİKTAŞ'TA UZUN YILLAR KALMALI"

--Şenol Güneş için ne dersiniz?

"Bana göre Beşiktaş'ta başarılı. Çok başarılı bir grafik gösterdi. 1-2 maçta kötü sonuçlar alındığında hocaya yüklenmek bence doğru değil. Uzun vadeli çalışıldığında Beşiktaş hocadan daha iyi faydalanacaktır. Transferde istekleri de olmuştur hocanın. Olan, olmayan… hoca istediği futbolcuları alabildiğinde daha rahat oynatabiliyor. Eminim ki hoca sezon başında bir golcü istemiştir. Alınmaması onun da çalışma sistemini bozuyor. Ama genel olarak bakıldığında bence Şenol hoca Beşiktaş'ta uzun yıllar daha kalmalı."

"LOVE'Yİ YOLLAYIP NEGREDO'YU TUTARDIM"

--Beşiktaş'ın son yıllarda transfer başarısı, futbolcu satışlarından karı konuşuluyor. Fakat bu sene forvet transferi yapılamadı…

"Tabii ki birkaç futbolcuda öyle kar yapıldı. Ama yapılmayan futbolcular da var. Mitrovic, Vagner Love, Negredo… Bunlar şu anda aklıma gelenler. Bunun gibi birkaç hata daha oldu. Futbol içinde hata olur ama bu hataları en aza indirmek önemli olan. Ne kadar doğru bilmiyorum ama Vagner Love'ı bir Brezilya kulübü 250 bin dolar karşılığında istemiş. Ben olsam verir maaşından kurtulurum. Negredo'da da zannedersem bunu yaptılar. Ben olsam, ikisinin arasında öyle bir tercih yapılsaydı; Love'ı yollayıp, Negredo'yu tutardım. Her şeye hakim olmadığımızdan çok fazla eleştirip, fazla bir şey söyleyemiyoruz. Yönetimin bir bildiği vardır tabii ki."

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