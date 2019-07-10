Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oy oranını açıkladı.

Cem Küçük, umulmadık partilerin bile seçimlerde belirleyici olabileceğini belirterek, "Ahmet Davutoğlu’nun partisinin halktan çok bir oy alacağı kanaatinde değilim. 31 Mart yerel seçimlerinde gördük ki, özellikle büyükşehirlerde 10 bin, 20 bin oy bile önemli. O yüzden en umulmadık parti bile eğer 50 bin civarında bir oyu varsa seçimin belirleyicisi olabilir" dedi.

Babacan en az yüzde 3-4 alır

Küçük, Babacan'ın da çok fazla oy alamayacağını söyleyerek, "Ali Babacan’ın partisi bana göre en az yüzde 3-4 oy alır. Daha fazla ya da az alır diyenler de var. Alacağı bu oyu da AK Parti’den alır. Tabii 2023 seçimlerinde Ali Babacan muhalefetle hareket eder mi, kendileri bir aday çıkarır mı onu görmek lazım. Şu anki konjonktüre göre, kurucusu olduğu partiden ayrılan biri muhalefetle ittifak yapmaya daha meyilli olur. Başkan Erdoğan 2018’de ilk turda yüzde 52.5 almıştı. Yüzde 2’lerin, 3’lerin ne kadar önemli olduğu görülüyor. Zaten Babacan ve arkasındaki Gül’ün ilk amacı Başkan Erdoğan’a seçim kazandırmamak. Muhalefetin ve uluslararası arenanın Babacan’ı öne çıkartmasının temel sebebi bu" ifadelerini kullandı.