Ahmet Davutoğlu'nun ekibindeki CHP'li isimden kayyıma ve CHP'li isimlere ilginç tepki Parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP'li vekil İhsan Özkes, hem kayyımı hem de kayyım atanan belediyelere ziyaret eden CHP'li isimleri eleştirdi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP'li vekil İhsan Özkes, kayyımı ve CHP'li isimlerin kayyım atanan belediyeleri ziyaret etmesini eleştirdi. İhsan Özkes, İmamoğlu'nun ziyaretini doğru bulmadığını belirterek, "Bunları ziyarete gidenler şayet ‘siyaset ile terörün mutlaka ayrışmasını ve teröristlerin kesinlikle silah bırakmasını’ yüzlerine açıkça söylemiyorlarsa, bu ziyareti de doğru bulmuyorum" dedi. HDP'li belediyelere kayyım atanmasına karşı çıktı İhsan Özkes, terör örgütü ile bağlantılı HDP'li belediyelere kayyım atanmasını tıpkı Davutoğlu gibi karşı çıkarak, "3 belediye başkanının hakkında yargı kararı olmadan alınmasını demokrasiye uygun bulmuyorum" dedi.

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