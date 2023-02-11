  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ahmet Davutoğlu'nun adamı çok fena gaza geldi! Yavaş ol bakalım İbo
Medya

Ahmet Davutoğlu'nun adamı çok fena gaza geldi! Yavaş ol bakalım İbo

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesinin "göstermelik" Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, yine dolduruşa geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 12:42:00 -
Ahmet Davutoğlu'nun adamı çok fena gaza geldi! Yavaş ol bakalım İbo

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesinin "göstermelik" Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, yine dolduruşa geldi. Deprem bölgesinde AFAD dışında hiçbir kuruluşun yardım ve kurtarma hizmeti vermesine müsaade edilmediğini iddia eden Kiras, "Hasar tablosunu kutuplaştırma örtüsüyle örtemezsiniz. Meseleyi laiklerle dindarların, sağcılarla solcuların kavgası diye gösteremezsiniz bu saf millete. Milletimiz saftır, aptal değil" ifadelerini kullandı.  

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23