Ahmet Davutoğlu'nun adamı çok fena gaza geldi! Yavaş ol bakalım İbo
Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesinin "göstermelik" Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, yine dolduruşa geldi.
Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar gazetesinin "göstermelik" Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, yine dolduruşa geldi. Deprem bölgesinde AFAD dışında hiçbir kuruluşun yardım ve kurtarma hizmeti vermesine müsaade edilmediğini iddia eden Kiras, "Hasar tablosunu kutuplaştırma örtüsüyle örtemezsiniz. Meseleyi laiklerle dindarların, sağcılarla solcuların kavgası diye gösteremezsiniz bu saf millete. Milletimiz saftır, aptal değil" ifadelerini kullandı.