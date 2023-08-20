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Gündem Ahmet Davutoğlu'ndan gizli mutabakat yorumu: Ümit Özdağ'ın içişleri bakanı olduğu ülkede yaşayamam
Gündem

Ahmet Davutoğlu'ndan gizli mutabakat yorumu: Ümit Özdağ'ın içişleri bakanı olduğu ülkede yaşayamam

Yeniakit Publisher
2023-08-20 12:05:00 - 2023-08-20 12:16:16

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasındaki mutabakattan haberdar olması durumunda ittifaktan çıkabileceğini ima eden Ahmet Davutoğlu, "Herkese saygım var ama Ümit Özdağ'ın içişleri bakanı olduğu bir denklemi kabul edemem" dedi.

Mayıs seçimlerinde ağır bir yenilgi alan muhalefetin çelişkili birlikteliği hala kamuoyunun gündeminde.

Bir yandan yerel seçimler yaklaşırken ittifakın akıbeti merak edilirk bir yandan da bir yandan da seçim döneminden sonra gün yüzüne çıkan gizli protokoller ittifak içinde tartışılmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda Fatih Altaylı'ya konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altaylı, Davutoğlu'na seçimden önce muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan gizli anlaşmayı sordu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Ümit Özdağ'ın içişleri bakanı olduğu bir ülkede..."

Altaylı, "Anlaşmadan haberiniz olsaydı ittifaktan çekilir miydiniz?" sorusunu yöneltti.

Davutoğlu şöyle cevap verdi:

"Bilseydim yapacağım şey şu olurdu; sayın Kılıçdaroğlu'nu arardım ve derdim ki: Biz sizinle belli ilkelerle yol aldık, bu anlaşma ilişkinin temelinde zaafiyet doğuruyor... Biz ilkesel olarak siyasete girdim ilkesel olarak başbakanlığı bıraktım kusura bakmasın herkese saygım var ama Ümit Özdağ'ın içişleri bakanı olduğu bir ülkede bırakın aynı kabinede olmayı, o ülkede yaşamak da... Tabi bu ülkede her zaman yaşarız o anlamda değil de o denklemi kabul etmekte zorlanırım."

Gizli mutabakat skandalı

Ümit Özdağ, seçimden sonra katıldığı bir programda Kemal Kılıçdaroğlu ile içişleri bakanlığı ve MİT konusunda anlaştıklarını belirterek "Mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık." demişti.

Özdağ'ın bu sözleri önce CHP Sözcüsü Faik Öztrak tarafından yalanlandı sonra Kılıçdaroğlu mutabakatı doruladı.

Başta ittifak içinde büyük tepki çeken gelişme muhalif cephede huzursuzluğa neden oldu.

 

"İyi ki olmamış!"

Gelecek Partisi'nde Davutoğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan Serkan Özcan ise skandalın patlamasından sonra yaptığı bir paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun kazanamamasına sevindiğini ifade eden bir paylaşımda bulunmuştu.

Özcan, "Başka hiçbir söz ya da açıklama seçim mağlubiyeti nedeniyle duyduğum büyük üzüntüyü ortadan kaldıramazdı. Teşekkür ederim Sn.Kılıçdaroğlu! Ben ve benim gibi sırf bu ülkeye demokrasi, hukuk ve eşitlik gelsin diye gecesini gündüzüne katan binlerce insana büyük bir teselli bahşettiniz! İyi ki olmamış!" ifadelerine yer vermişti.

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Yorumlar

Toshiba

Serok Ahmet başını çıkardı. Be adam! Sen kendi itibarını ayaklar altına alan değil misin? Verdiğin söz halen kulaklarımızda çınlıyor. Tükürdüğünü yaladın. Yine yalarsın.

Bal

"... o denklemi kabul etmekte zorlanırım." demiş. Hayır, hayır, iki-üç milletvekilliği daha hediye ederdi diktatör Adolf Kılıçdaryan ondan sonra tıpış tıpış zorlanmadan kabul ederdin bay Davidson...
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