Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım

Kaz dağlarında Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından yürütülen altın madeni projesiyle ilgili olarak yeni parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş bir açıklama geldi.

Ahmet Davutoğlu, “Kaz dağlarında doğanın ve çevrenin korunması için mutlaka tedbir alınması gerekiyor. Çevrenin ve doğanın korunması için genel bir konsorsiyumun geçekleşmesi önemli. Kaz dağlarının korunması hepimizin tek tek hassasiyet göstermesi gereken konu. Genel bir toplumsal mutabakat içerisinde bütün ilgili tarafların görüşleri alınarak kaz ağlarının genel niteliğinin korunarak mutlaka tedbir alınması lazım” dedi.

Yeni parti çalışmaları

Parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya’da babaocağı Taşkent’te düzenlenen Mevlid programına katılmıştı. Davutoğlu'na burada eşlik eden 6 ismin ekibinde yer alacak siyasetçiler olduğu iddia edilmişti. Davutoğlu'na pogram boyunca eski Manisa AK Parti Milletvekili Selçuk Özdağ, eski İstanbul AK Parti Milletvekili Abdullah Başçı, eski CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, eski Konya AK Parti Milletvekili Ömer Ünal, eski AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, eski İstanbul AKP İl Başkanı Selim Temurci, eşlik etti.