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Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan hamlesi! Görüşmeler yapıldı

Parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kendisi gibi çalışmalar içerisinde olduğu konuşulan Ali Babacan'ın temas kurduğu isimlerle görüşmeler yaptığı öğrenildi. Davutoğlu'nun kuracağı partinin il binalarının tutulmaya başlandığı belirtildi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:08
Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan hamlesi! Görüşmeler yapıldı

Yeni parti çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu'yla ilgili yeni kulis gelişmesi yaşandı. Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracak Ali Babacan'ın temasa geçtiği isimlerle de temasa geçtiği öğrenildi.

Ahmet Davutoğlu yeni parti çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın AK Parti'nin kurucular kurulu üyeliğinden istifa etmesi sonrası Davutoğlu'nun parti içi muhalefete yöneldiği gözlemleniyor.

Babacan'ın temasa geçtiği isimlerle temasa geçti

Kulislerden edinilen bilgiye göre, Davutoğlu'nun kuracağı partide yer almasını istediği isimler arasında Ali Babacan’ın temasa geçtiği isimlerin de olduğu öğrenildi. İki yeni parti için temasa geçilen isimlerin AK Parti’de geçmiş dönemlerde bakanlık ve milletvekilliği yapmış isimler olduğu aktarıldı. Aktarılan bir diğer bilgi ise, Davutoğlu’nun kuracağı partinin il binalarının tutulmaya başlandığı yönünde.

 

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:08
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Ali Babacan
  3. Abdullah Gül

YORUM YAZ

  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR21 dk önce
    partinin adını HAİNLER Partisi olarak koymayı unutmayın
  • MücAhitMücAhit32 dk önce
    Yazıklar olsun

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