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Siyaset Ahmet Davutoğlu'ndan adaylık açıklaması! 'Ben yine başbakan olacağım'
Siyaset

Ahmet Davutoğlu'ndan adaylık açıklaması! 'Ben yine başbakan olacağım'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya ziyaretinde kendisine tepki gösteren bir vatandaşa, "Göreceksin, yeniden başbakan seçileceğim." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 22:05:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Malatya'da esnaf ziyaretinde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, vatandaşın "ihanet ettiniz" tepkisi ile karşılaştı. Malatyalı esnaf, Davutoğlu'nun yüzüne gerçekleri tokat gibi vurdu.

Vatandaş, Davutoğlu'na, "Siz başbakanken yüzde 49 oyla seçildiniz. Bu oylar size mi AK Parti'ye mi verildi?" diye sordu.

Davutoğlu, vatandaşa, "Milletin bize verdiği oy. Bizim oyumuz." ifadeleri ile karşılık verdi.

Malatyalı esnaf, Davutoğlu'na, "Yüzde 49.5 oyunuz varsa neden 6'lı masaya ihtiyaç duydunuz." dedi.

Gerçeği hazmedemeyen Ahmet Davutoğlu, AK Parti'ye verilen oyları sahiplenmeyi sürdürerek, "Yüzde 49.5 oyla seçilen başbakanı, Tayyip Erdoğan ve etrafındaki çete indirdi." diye konuştu.

Vatandaş tekrar, "Yüzde 49.5 oyunuz varsa neden 6'lı masaya ihtiyaç duyuyorsunuz?" diye sorunca Davutoğlu daha da sinirlenerek, "Göreceksiniz bir dahaki seçimde. Ben yine başbakan olacağım." cevabını verdi.

Davutoğlu'nun "Başbakan olacağım." sözlerinden sonra, gözler, daha önce başbakan adayı olduğunu açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çevrildi.

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