Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı şoke eden anket!

Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan önderliğinde kurulacağı belirtilen partilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan önderliğinde kurulacağı belirtilen partilere ilişkin yeni partilerin yüzde 3 veya 4’lerde kalacağını söyledi.

"Yüzde 3'lerde 4'lerde kalır"

Murat Sarı, “Şu aşamada oylarının çok düşük düzeyde kalırlar gibi görünüyor. Bu senenin sonunda ya da önümüzdeki sene bir seçim yapılsa yüzde 3’lerde, 4’lerde kalacaklarını düşünüyorum. Çok yüksek bir oy alacaklarını zannetmiyorum. Tabii bekleyip görmek lazım çünkü konjonktür çok hızlı değişiyor. Bundan sonraki süreçte neler olacağını kestirmek zor” ifadelerini kullandı.