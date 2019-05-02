0553 313 94 23

Ahmet Davutoğlu kurtarmıştı! Şoke eden gerçek ortaya çıktı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde intihar etmek isteyen bir kişiyi ikna ederek intihardan vazgeçirmesi çok konuşulmuştu. İntihar eden gençle ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 20:02

İstanbul - Edirne istikametinde, dün öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan Duran Yıldırım adlı vatandaş, korkulukların dış kısmına geçerek intihar etmek istedi. O sırada köprüden geçtiği belirtilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun intihar etmek isteyen şahsı kararından vazgeçirmesinin kurgu olarak yorumlanmasının ardından intihar kalkışan gencin yeni bir videosu ortaya çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bir vatandaşı intihar etmek üzereyken oradan geçen Ahmet Davutoğlu'nun kararından vazgeçirmesi, sosyal medyada gündem olmuştu. Birçok kişi tarafından kurgu olarak yorumlanan olayın ardından köprüde intihar etmek isteyen Duran Yılmaz'ın 15 gün önce yine aynı yerde intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Ahmet Davutoğlu'ndan hayat kurtaran hamle

Nihat Genç'ten dikkat çeken Ahmet Davutoğlu çıkışı: Subliminal bir mesaj...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 20:02
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te elektrik akımına kapılan adam ağır yaralandı
    1. Siirt’te elektrik akımına kapılan adam..
    2. Batman'da kuvvetli rüzgar çatıları..
    3. Balkonda tutuşan çekyat paniğe neden..
    4. HDP'li vekilin "Devletiniz" sözüne..
    5. İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik..
    6. Dere coştu, inekler suda kayboldu
    7. Okul Sporları Gençler Türkiye Boks..
    8. Aydın'da parkta fenalaşan lise..
    9. Dünya Yakın Savunma Federasyonu..
    10. Hakkari'de mühimmat ele geçirildi
    11. Ürdün ve İspanya Dışişleri Bakanları..
    12. Maduro askerlerle yürüyerek gövde..
    13. Ahmet Davutoğlu kurtarmıştı! Şoke eden..
    14. "İran'ın petrol piyasasından silinmesi..
    15. “Okuma çemberim, kitaplar her şeyim”..
    16. "Bauhaus100" sergisi
    17. Yusuf Yazıcı'nın bordo-mavi arabasıyla..
    18. Anayasa Mahkemesi gazetecilerin..
    19. Maduro güçlerinden darbeci muhalif..
    20. Hatayspor, Boluspor maçının..
    21. Avrupa borsaları günü Almanya hariç..
    22. Kara Havacılık Komutanlığı darbe..
    23. ABD ve Rusya'dan kritik Venezuela kararı
    24. Batman’da kuvvetli fırtına çatıları..
    25. Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruda..
    26. Genç kıza tecavüz iddiasının zanlıları..
    27. Çocuk istismarıyla ilgili skandal..
    28. GÜNCELLEME - "Çocuğa cinsel istismar"ı..
    29. Erdoğan-Dodik-Caferoviç ortak basın..
    30. Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu
    AK Parti'den Birleşik Arap Emirlikleri çıkışı: Türkiye'ye taşınıyor, paniğe kapıldılar
    AK Parti'den Birleşik Arap Emirlikleri çıkışı: Türkiye'ye taşınıyor, paniğe kapıldılar
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”