Ahmet Davutoğlu kurtarmıştı! Şoke eden gerçek ortaya çıktı Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde intihar etmek isteyen bir kişiyi ikna ederek intihardan vazgeçirmesi çok konuşulmuştu. İntihar eden gençle ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul - Edirne istikametinde, dün öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan Duran Yıldırım adlı vatandaş, korkulukların dış kısmına geçerek intihar etmek istedi. O sırada köprüden geçtiği belirtilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun intihar etmek isteyen şahsı kararından vazgeçirmesinin kurgu olarak yorumlanmasının ardından intihar kalkışan gencin yeni bir videosu ortaya çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bir vatandaşı intihar etmek üzereyken oradan geçen Ahmet Davutoğlu'nun kararından vazgeçirmesi, sosyal medyada gündem olmuştu. Birçok kişi tarafından kurgu olarak yorumlanan olayın ardından köprüde intihar etmek isteyen Duran Yılmaz'ın 15 gün önce yine aynı yerde intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Ahmet Davutoğlu'ndan hayat kurtaran hamle Nihat Genç'ten dikkat çeken Ahmet Davutoğlu çıkışı: Subliminal bir mesaj...

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