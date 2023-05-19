Ahmet Davutoğlu ile işi biten satıyor! Şimdi de İsmail Saymaz yerden yere vurdu

14 Mayıs'ta sandık hezimet yaşayan muhalefet büyük hayal kırıklığı içinde birbirine düşman kesildi.

6'lı masanın oyu olmadan Kılıçdaroğlu'nu tokatlayıp yüksek milletvekilli çıkartan partileri Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat Partiilerine bir eleştiri de Sözcü yazarı İsmal Saymaz'dan geldi.



14 Mayıs akşamı "zafer" fotoğrafı paylaşan Davutoğlu'nu yerden yere vuran Saymaz, "Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, CHP listelerinden seçilen 11 milletvekiliyle birlikte verdiği ‘zafer' pozunu paylaştı. Fotoğrafa şu notu düştü: Milletvekillerimizle ilk grup toplantımızı genel merkezimizde gerçekleştirdik. Hayırlı, uğurlu olsun. Haliyle, öfke seli patladı. Davutoğlu, paylaşımını silmek zorunda kaldı. Ancak Davutoğlu'nun bu paylaşımı Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat'ın Millet İttifakı ve CHP'ye ne ölçüde katkı sağladıklarını tartışmaya açmayı zorunlu kılıyor." dedi.



"Dört parti CHP'ye ne kadar oy kazandırdı? Ve kazandırdıkları oy karşılığında kaç milletvekilliği aldılar?" diye soran Saymaz, "CHP, 2018 yılında yüzde 22.6 ile 11.259.053 oy topladı. Toplam 146 milletvekilliği kazandı. Bunlardan ikisi Saadet Partisi'ne geçti. CHP, 14 Mayıs'ta ise yüzde 25.33 ile 13.791.299 oy alarak 169 milletvekili çıkardı. Eldeki tabloya göre CHP, yaklaşık 2.5 milyon fazla oyla artı 23 milletvekili kazandı. Fakat milletvekillerinin 14'ü DEVA'ya, 11'i Gelecek'e, 10'u Saadet'e, 3'ü Demokrat'a, biri İyi Parti'ye geçecek. Bu 39 milletvekilinin ayrılmasıyla CHP'nin parlemento grubunun sayısı 130'a düşecek.

Yani 2018'e göre oy attırdığı halde 16 milletvekili kaybediyor. 'Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa' diyeceğim de, bu taksimi CHP'lilerin yapmış olması insanı şaşırtıyor." ifadelerini kullandı.

'Sanırsın 3. Ahmet Çeşmesi'

İsmail Saymaz, yazısının devamında şu sert ifadeleri kullandı:



Acaba artı 2.5 milyon oy DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat sayesinde mi kazanıldı? İl il bakalım. İstanbul'un milletvekili sayısı 2018'e göre 1 artarak, 98'e yükseldi. CHP, 2018'de 28 milletvekili kazanmıştı. 14 Mayıs'ta bu rakam 31'e çıktı.13'ü ittifaka gitti. CHP'nin elinde 18 kaldı. Nasıl alışveriş ama? Bir de Ankara'ya göz gezdirelim. CHP, 2018'de Ankara'da 10 milletvekili çıkarmıştı. 14 Mayıs'ta 13'e yükseldi. Dördü ittifaka gitti. Kaldı dokuz! Homurdandığınızı duyar gibiyim. Şimdi de İzmir'e gidelim. CHP, 2018'de 14 milletvekili çıkarmıştı. Bu yıl 13'e düştü. Üçü ittifaka dağıldı. Etti 10. CHP Muğla, Samsun, Denizli, Balıkesir ve Konya'da milletvekili sayısını korudu. Ancak ortaklarına birer adet dağıttı. Bursa ve Antalya'da beş olan milletvekili sayısı altıya çıktı çıkmasına da ikisi ittifaka gitti. Sanırsın… Parlemento grubu değil, 3. Ahmet Çeşmesi.