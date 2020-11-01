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Aktüel Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa seçildi
Aktüel

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa seçildi

Kongreye tek aday olarak giren Davutoğlu, geçerli 829 oyun tamamını alarak Gelecek Partisi Genel Başkanı oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-01 19:09:42 -
Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa seçildi

ANKARA (AA) - Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi 1'inci Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa seçildi.

Davutoğlu, partisince ANFA Altınpark Kongre Merkezi'nde "Gelecek Senin, Gelecek Türkiye'nin" sloganıyla düzenlenen ve tek genel başkan adayı olduğu kongrede, kullanılan geçerli oyların tamamını aldı.

Kayıtlı 1010 delegeden 842'sinin oy kullandığı seçimde 13 oy geçersiz sayıldı. Geçerli 829 oyun tamamını alan Ahmet Davutoğlu, partisinin ilk olağan kongresinde genel başkanlığa seçildi.

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