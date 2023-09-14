Ahmet Davutoğlu 6'lı masada neler konuştuğunu açıkladı! Tüm Türkiye bu habere çok şaşıracak...
14 ve 28 Mayıs Altılı masada yer alarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ittifaka oy getirdiği oy oranı ve CHP'den 9 milletvekili almasıyla eleştirlerin odağında yer almıştı.
14 ve 28 Mayıs Altılı masada yer alarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ittifaka oy getirdiği oy oranı ve CHP'den 9 milletvekili almasıyla eleştirlerin odağında yer almıştı.
Davutoğlu bugün Fatih Portakal'ın Youtube programına konuk oldu. Seçim sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Davutoğlu, aylarca toplantı yapıp aday krizi ve dağılma tehlikesi yaşadıkları altılı masada neler konuştuklarını açıkladı.
TOPLANTILARDA NELER KONUŞTULAR?
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Fatih Portakal'ın altılı masada nelerin konuşulduğuna yönelik soruya "Masada kimi zaman tasavvuftan, Nazım Hikmet'ten, Kemal Tahir'den, Necip Fazıl'dan, Osmanlı tarihinden, Cumhuriyet tarihinden, Türkeş'ten, Erbakan'dan, Demirel'den konuştuk." yanıtını verdi.
PORTAKAL'IN YÜZ ŞEKLİ DİKKAT ÇEKTİ
Davutoğlu'nun tasavvuftan, Nazım Hikmet'ten, Osmanlı tarihinden konuştuklarını söylediği anlarda Fatih Portakal'ın yüz şekli ise dikkat çekti. O anlarda Portakal'ın, sağa sola bakarak yaptığı mimikler olay oldu.
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