  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İflaslar ne zaman duracak? Ülkede şirketler tek tek batıyor

Emniyet binasına bile giremiyorlardı! Hanefi Avcı ve Sabri Uzun hakkında flaş karar

Meral gemileri yaktı! Ekrem ve Mansur hüsrana uğrayacak

Türkiye'den tarım arazisi toplayan Bill Gates herkesi şüphelendirdi! Arazi aldığı bölge bakın ne hale geldi

CHP'de küfürlü koltuk kavgası! "Eren Erdem’in anasını…” rezilliğinin polemiği sürüyor

Altı gitti Mersin’e üstü gitti tersine! İBB’nin bitmeyen çalışması bezdirdi!

Hiç hesapta olmayan bir ülke Bayraktar TB2 SİHA alabilir! Eğer gerçekleşirse inanılmaz bir olay olur

Söylediğin şeyi kulağın duyuyor mu darbesever! Büyük ekonomist Mahfi Eğilmez buyurdu!

Sözde çevreci CHP'nin ikiyüzlülüğü! Zehir fabrikası mühürlendi

Rus isimden ezber bozan tavsiye: Hiç değilse Türkiye'ye gidin, böyle olmuyor
Siyaset Ahmet Davutoğlu 6'lı masada neler konuştuğunu açıkladı! Tüm Türkiye bu habere çok şaşıracak...
Siyaset

Ahmet Davutoğlu 6'lı masada neler konuştuğunu açıkladı! Tüm Türkiye bu habere çok şaşıracak...

Yeniakit Publisher
2023-09-14 13:49:00 -
Ahmet Davutoğlu 6'lı masada neler konuştuğunu açıkladı! Tüm Türkiye bu habere çok şaşıracak...

14 ve 28 Mayıs Altılı masada yer alarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ittifaka oy getirdiği oy oranı ve CHP'den 9 milletvekili almasıyla eleştirlerin odağında yer almıştı.

14 ve 28 Mayıs Altılı masada yer alarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ittifaka oy getirdiği oy oranı ve CHP'den 9 milletvekili almasıyla eleştirlerin odağında yer almıştı.

Davutoğlu bugün Fatih Portakal'ın Youtube programına konuk oldu. Seçim sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Davutoğlu, aylarca toplantı yapıp aday krizi ve dağılma tehlikesi yaşadıkları altılı masada neler konuştuklarını açıkladı.

TOPLANTILARDA NELER KONUŞTULAR?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Fatih Portakal'ın altılı masada nelerin konuşulduğuna yönelik soruya "Masada kimi zaman tasavvuftan, Nazım Hikmet'ten, Kemal Tahir'den, Necip Fazıl'dan, Osmanlı tarihinden, Cumhuriyet tarihinden, Türkeş'ten, Erbakan'dan, Demirel'den konuştuk." yanıtını verdi.

PORTAKAL'IN YÜZ ŞEKLİ DİKKAT ÇEKTİ

Davutoğlu'nun tasavvuftan, Nazım Hikmet'ten, Osmanlı tarihinden konuştuklarını söylediği anlarda Fatih Portakal'ın yüz şekli ise dikkat çekti. O anlarda Portakal'ın, sağa sola bakarak yaptığı mimikler olay oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23