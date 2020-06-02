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Spor

Ahmet Çakar'ın şampiyonluk favorisi: Medipol Başakşehir

Eski hakemlerden ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayının Medipol Başakşehir olduğunu dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 00:48:00 -
Ahmet Çakar'ın şampiyonluk favorisi: Medipol Başakşehir

Eski hakem ve futbol yorumcusu yorumcusu Ahmet Çakar, Alanya'nın yerel televizyonu Dim TV'ye konuştu ve yaptığı açıklamada Erol Bulut'un Fenerbahçe'nin teknik direktörü olabileceğini söyledi.

Ahmet Çakar yaptığı açıklamada Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na övgüler yağdırırken "Büyük takımların korkulu rüyası olan Alanyaspor, Çavuşoğlu'nun inanılmaz gayretleri ile 20 yıl küme düşmez, tepeye oynar. Ama Çavuşoğlu gider, başkası gelirse 1 yıl sonra küme düşer. Örnekleri var; işte Manisa" dedi.

Ahmet Çakar "Şampiyonlukta favoriniz kim?" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

''Başakşehir zaten yıllardır seyircisiz''

"Maçlar seyircisiz oynanacak. Hakemler seyirci baskısı olmayınca hata yapmaz. Seyircisiz oyun büyük camiaların aleyhinedir. Bu yüzden Galatasaray ve Trabzonspor süreci sonrası seyirci avantajını kullanamayacaklar. Oysa Başakşehir zaten yıllardır seyircisiz. Başakşehir'i bir tık önde görüyorum. Aksi olsa, yani maçlar seyircili olsaydı favorim Trabzon olurdu"

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