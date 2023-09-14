Ahmet Çakar'ın aylık kazancı dudak uçuklattı: Sinan Engin canlı yayında açıkladı

Spor yorumcusu Sinan Engin, katıldığı canlı programında meslektaşı Ahmet Çakar'ın Beyaz Futbol'dan aylık kazandığı parayı açıkladı.

Şimdilerde yorumculuk yapan eski futbolcu Sinan Engin, gazeteci Serhat Ulueren'in 343 Dijital YouTube kanalına konuk oldu. Bu arada kendisiyle ilgili samimi açıklamalar yapan Engin, Beyaz Futbol'da beraber çalıştığı Ahmet Çakar'la ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaştı.

Beşiktaş'ın efsane ismi Engin, futbolla ilgili yorumlarıyla sürekli gündeme gelen Çakar'ın Beyaz TV'den aylık 500 bin lira maaş aldığını duyurdu.

Engin konuyla ilgili "Hoca çok kazanıyor. Ayda 500 lira para kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Engin'in açıklamalarından sonra programın bir diğer dikkat çeken ismi Rasim Ozan Kütahyalı'nın maaşı merak konusu oldu.

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