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Sosyal Medya Ahmet Çakar'dan iğrenç hareket! 'Beyaz Futbol'un reklam arasında yaşananlar yok artık dedirtti
Sosyal Medya

Ahmet Çakar'dan iğrenç hareket! 'Beyaz Futbol'un reklam arasında yaşananlar yok artık dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-09-24 12:48:00 - 2023-09-24 12:52:17

Yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar'ın, Ertem Şener'in video çektiği anda yaptığı hareket çok konuşuldu.

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programının reklam arasında yaşanan olay yok artık dedirtti.

Kameramandan kamerayı alan Ertem Şener, kamerayı reji ekibine doğru tuttu.

Ahmet Çakar, o esnada ağzındaki suyu kameraya püskürttü.

Kamera ekibi 'hocam yapmayın, kamera bu şaka değil' diyerek Ahmet Çakar'a sitem etti.
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