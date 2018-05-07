Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yorumu: Tüm tiyatro severler umarım gösteriyi beğenmişlerdir...

Süper Lig'in 32. hafta maçında Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta Bursaspor'u son dakikalarda gelen golle 2-1 mağlup etti.



Fenerbahçe'nin ilk golünü Moussa Sow kendi kalesine attı.



Maçın ardından yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar'dan hakem Fırat Aydınus ve Bursasporlu Sow'a ağır eleştiri geldi.



Gerçek tiyatroyu izledik!



Ahmet Çakar twitter hesabından "Tüm tiyatroseverler umarım gösteriyi beğenmişlerdir! Gerçek tiyatroyu buğün Fenerbahçe - Bursaspor macında izledik. FB nin kazanması için çırpınan hakem Aydınus ve kendi kalesine gol atan musa sow!" paylaşımı yaptı.



Çakar'ın bu yorumu saniyeler içinde en çok konuşulan konular arasına girdi.