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Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e gönderme: Lokomotiv Moskova maçına 21 gün kala...

Eski hakemlerdne ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e göndermede bulundu.

08 Kasım 2018 Perşembe 03:47
Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e gönderme: Lokomotiv Moskova maçına 21 gün kala...

Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e imalı Tweet. Spor yorumcusu Ahmet Çakar sosyal medya hesabından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında flaş bir paylaşımda bulundu.

İşte Ahmet Çakar'ın Fatih Terim paylaşımı:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan oldukça imalı bir Tweet geldi. Ahmet Çakar, Fatih Terim'in Schalke maçı sonrasında yapmış olduğu açıklamalar nedeni ile yeniden ikinci kez PFDK'ya sevk edilmesini imalı bir şekilde yorumladı ve şu Tweeti attı.

''Lokomotif Moskova maçına 21 gün kala Fatih Terim'in tekrar PFDK'na sevk edilmesinin açıklanması Şampiyonlar Ligi maçı için moral bozucu olmuştur. TFF'yi kınıyorum.''

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 03:47
  1. Ahmet Çakar
  2. Fatih Terim
  3. Galatasaray
  4. Lokomotiv Moskova

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