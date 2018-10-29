Ahmet Çakar'dan çarpıcı yorum: Ali Koç Fenerbahçe'nin içine etti

Süper Lig 10. haftasında sahasında Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından Ahmet Çakar, Beyaz TV'de Ali Koç'u sert bir dille eleştirdi.

"ALİ KOÇ 6 AYDA FENERBAHÇE'NİN İÇİNE ETTİ"

Ali Koç, Fenerbahçe'yi parçalamak için uğraşıyor. Canbaza bak operasyonu düzenleniyor. Eskiden panayırlarda millet canbaza bakarken, yan kesiciler milletin saatini, parasını alırdı. Ali Koç bu ülkede dokunulmaz değildir. Ali Koç değil feriştahı olsa sonuna kadar eleştiririz. Ali Koç, 6 ayda Fenerbahçe'nin içine etmiştir.

"COCU'YA YAPILAN BÜYÜK AYIPTIR!"

Sayın Ali Koç! Aziz Yıldırım'a seçim günü kibirli davrandın. 6 ayda üzülerek söylüyorum ki, Fenerbahçe rezil ve kepaze hale geldi. Düşme hattının 1 puan üzerindesiniz, bu rezilliktir. Cocu'yu maçtan sonra yangından mal kaçırır gibi, Fenerbahçe ve Ali Koç'un vizyonuyla bağdaşmayacak şekilde kovuyorsunuz. Cocu'ya basın toplantısı yapma diyorsunuz. Elinizden gelse çişini de yapma diyeceksiniz."