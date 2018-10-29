THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Ahmet Çakar'dan çarpıcı yorum: Ali Koç Fenerbahçe'nin içine etti

Spor yorumcusu ve eski hakemlerden Ahmet Çakar, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç çok sert bir dille eleştirdi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 01:40
Ahmet Çakar'dan çarpıcı yorum: Ali Koç Fenerbahçe'nin içine etti

Süper Lig 10. haftasında sahasında Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından Ahmet Çakar, Beyaz TV'de  Ali Koç'u sert bir dille eleştirdi.

"ALİ KOÇ 6 AYDA FENERBAHÇE'NİN İÇİNE ETTİ"

Ali Koç, Fenerbahçe'yi parçalamak için uğraşıyor. Canbaza bak operasyonu düzenleniyor. Eskiden panayırlarda millet canbaza bakarken, yan kesiciler milletin saatini, parasını alırdı. Ali Koç bu ülkede dokunulmaz değildir. Ali Koç değil feriştahı olsa sonuna kadar eleştiririz. Ali Koç, 6 ayda Fenerbahçe'nin içine etmiştir.

"COCU'YA YAPILAN BÜYÜK AYIPTIR!"

Sayın Ali Koç! Aziz Yıldırım'a seçim günü kibirli davrandın. 6 ayda üzülerek söylüyorum ki, Fenerbahçe rezil ve kepaze hale geldi. Düşme hattının 1 puan üzerindesiniz, bu rezilliktir. Cocu'yu maçtan sonra yangından mal kaçırır gibi, Fenerbahçe ve Ali Koç'un vizyonuyla bağdaşmayacak şekilde kovuyorsunuz. Cocu'ya basın toplantısı yapma diyorsunuz. Elinizden gelse çişini de yapma diyeceksiniz."

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 01:40
  1. Ankara
  2. Ahmet Çakar
  3. Fenerbahçe
  4. Ali Koç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'de ilk hedef Ümit Özat!
    1. Fenerbahçe'de ilk hedef Ümit Özat!
    2. İsmail Kartal'dan Fenerbahçe yanıtı:..
    3. Ahmet Çakar'dan çarpıcı yorum: Ali Koç..
    4. Brezilya devlet başkanlığını kazanan..
    5. Brezilya'da seçimleri aşırı sağcı aday..
    6. Muhammed Mursi ile Hüsnü Mübarek ilk..
    7. ABD koalisyonu Deyrizor'da yine..
    8. Merkel'den Putin'e Rusça soru
    9. Fenerbahçe'den çok sert Cocu..
    10. BBP'den flaş 'seçim' açıklaması: Tek..
    11. 60 yıl sonra su geldi, köylüler halay..
    12. Türkiye ile Brunei arasında Hava..
    13. Organik gıdanın kanseri önlediği..
    14. Gürcistan'da seçim bitti! Kazanan..
    15. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif..
    16. Cocu gitti, taraftarlar dağıldı!..
    17. Aksaray'da fabrika yangını!
    18. İsrail'in hava saldırısında 3..
    19. Anne ve kızına çarptı! Kaçtı
    20. Mahmud Abbas: Kesinlikle uygulanmayacak!
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...
    Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!
    Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar
    İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar
    Yerel seçimler için ittifakı bitirmişti... Bahçeli şartı koydu!
    Yerel seçimler için ittifakı bitirmişti... Bahçeli şartı koydu!