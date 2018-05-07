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Ahmet Çakar'dan Akhisar açıklaması: Dany, adeta 'buyur geç' deyip Rodrigues'in gitmesini sağladı...

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde Akhisarlı futbolcuları yaylım ateşine tuttu. Ahmet Çakar Galatasaray'ın attığı ikinci golden rahatsızım ifadelerini kullandı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:39
Ahmet Çakar'dan Akhisar açıklaması: Dany, adeta 'buyur geç' deyip Rodrigues'in gitmesini sağladı...

Galatasaray, emin adımlarla şampiyonluğa yürüyor. Dün gece zorlanmışlar gibi görünse de bazı Akhisarsporlu oyuncuların Galatasaray'ı rahatlattığı da bir gerçek. Galatasaray, ilk yarıda iyi kapandı, kaptığı toplarla da çok çabuk çıkmayı düşündü. Bunu da Feghouli ve Rodrigues'le başardı. İlk gol, tipik bir çabuk oyun eseri. Rodrigues'in koşusu, ona atılan pas ve topa hamle ile vuruşu, Galatasaray'a ilk golü getirdi. İkinci golden rahatsızım. Soldan Rodrigues aldı, karşısında Dany vardı. Adeta 'buyur geç' deyip Rodrigues'in gitmesini sağladı. Rodrigues de düzeltti ve golü yaptı. Dany'i yıllardır tanırız. Çok büyük stoper değildir ama çabuktur. Fakat ikinci golde Rodrigues'i bomboş bırakması inanılır gibi değil.
Bu dakikalardan sonra Akhisar gelmeye başladı ve bir penaltı kazandı. Penaltıyı atmak üzere Seleznov topun başına gitti ama arkadaşı Soner, 'Bırak ben atacağım' dedi. O sırada yayıncı kuruluş, Soner'in bu sezon attığı 4 penaltının yerlerini gösterdi.
Hep yerden sağ ve sola atmış. Soner topa geldi, üstten auta vurdu.
Daha önce 4 penaltıyı yerden köşelere vuran bir oyuncu topa niye havadan vurur? Devre böyle bitti.
İkinci yarı iki adam çok didindi. Muğdat ve Seleznov.
Geride Mustafa Yumlu da öyle. İşte bunlardan birinde, Akhisarspor golü buldu ve Galatasaray bu dakikadan sonra manasız panikledi. Top yapamadılar, topla çıkamadılar, dan-dun oynamaya çalıştılar ve üstelik Gomis ile son dakikada yine bir penaltı kaçırdılar.
Geçen hafta penaltıyı kaçıran Bafetimbi Gomis'e yine penaltı attırmanın mantığı nedir? Karşılaşma o an 1-1 olsa, penaltıyı yine Gomis mi atardı?
Bunlar hep soru işareti.
Sonuçta Galatasaray, dev adımlarla ilerliyor ve sadece iki maçı kaldı üstelik bir de beraberlik hakları var. Bu şampiyonluk yarışında korkunç bir avantajdır.
Hakem Ali Palabıyık, Akhisar lehine verdiği penaltıda hatalıydı. Seleznov ona yedirdi. Ama bu penaltı dışında da fazla bir eleştirimiz yok.


Süper Lig'de 2014-2015 sezonundan bu tarafa 5 penaltı atışı yapan Soner Aydoğdu, bunların dördünü ağlarla buluştururken, ilk defa dün akşam hedefini bulamadı..

Kaynak:Sabah

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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