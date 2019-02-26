Ahmet Çakar: Fenerbahçe çok büyük bir kulüptür

Süper Ligin 23. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, derbi maçta Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta konuk etti. Mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın gollerini 10. dakikada Gökhan Gönül, 18 ve 45+2. dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri ise 55. dakikada Zajc, 62. dakikada Sadık Çiftpınar ve 67. dakikada Hasan Ali Kaldırım'dan geldi.

"Dirar sahanın yıldızıydı''

Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, derbi maçı değerlendirdi. Çakar, "Devre 3-0 bittiği an tüm Beşiktaş taraftarları 4 ve 5 olur mu diyordu. Fenerbahçe çok büyük bir kulüptür. İkinci yarıda Beşiktaş diye bir takım yoktu. Dirar sahanın yıldızıydı. Valbuena da öyle. Şenol Güneş'i ikinci yarı için kınıyorum. Fenerbahçe'ye topu verdi." diye konuştu.

''Beşiktaş, şampiyonluğu kaybetti''

Çakar, "Şenol Güneş'e çok ciddi bir eleştiri getiriyorum. Topu vererek oynadı. Topu verirsen zaten böyle olur. Bu derbi çok önemli. Beşiktaş, şampiyonluğu kaybetti. Fenerbahçe bu gece uçurumun dibinden döndü. Fenerbahçe 1 puan değil, sezonu kazandı." dedi.