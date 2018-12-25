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Ahmet Çakar Ali Koç'a seslendi: Volkan Demirel uçakta olsaydı bu 3 futbolcuyu da tokatlardı

Eski hakemlerden Ahmet Çakar, 0-0 sona eren Fenerbahçe Antalyaspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

25 Aralık 2018 Salı 02:49
Ahmet Çakar Ali Koç'a seslendi: Volkan Demirel uçakta olsaydı bu 3 futbolcuyu da tokatlardı

Fenerbahçe, Süper Lig 17. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Ahmet Çakar, maçın ardından Beyaz TV'de Ali Koç'a seslendi.

"Ersun Yanal transferlerde tecrübeli bir adam değildir''

Ersun Yanal transferlerde tecrübeli bir adam değildir. Trabzonspor'un ekonomik olarak bu hale gelmesinin sebeplerinden biri de Ersun Yanal'ın aldırdığı futbolculardır. Gelen, giden futbolcular. 10-15 civarında aldırdığı futbolcular. Ben şimdi Trabzon'un namuslu bilenlerine soruyorum. Bu oyuncuların bütçesi ve verimliliğini bana söyleyin.

''Volkan Demirel uçakta olsaydı bu 3 futbolcuyu da tokatlardı''

Ahmet Çakar diğer tarafta Antalyaspor ile oyanan ve berabere biten maçın sonrasında uçaktan gülerek Christmas paylaşımı yapan Skrtel, Slimani ve Neustadter'e de tepki gösterirken, "Volkan Demirel uçakta olsaydı bu 3 futbolcuyu da tokatlardı. Ben şimdi Ali Koç'a soruyorum. Kadro dışı bırakılan oyuncular Skrtel, Neustadter ve Slimani'nin yaptıklarını yaptı mı? Yazıklar olsun." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 02:49
  1. Trabzon
  2. Ahmet Çakar
  3. Fenerbahçe
  4. Volkan Demirel
  5. Antalyaspor
  6. Ali Koç

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