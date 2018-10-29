Ahmet Amca’yı rahmet ve dualarla anıyoruz

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Gazetemizin İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Müessese Müdürü Nuri Karahasanoğlu ile Sorumlu Müdürü ve yazarımız Ali Karahasanoğlu’nun babası ve gazetemizin kurucusu Ahmet Karahasanoğlu’nu rahmetle anıyoruz. 29 Ekim 1997’de Hakk’a yürüyen Ahmet Amca, ömrünü İslam hakikatlerine adayan salih bir Müslüman ve samimi bir dava adamıydı.

Müslümanlara ses oldu

Tanzimat döneminden bu yana hasretini çektiğimiz yerli ve milli medyanın temellerinin atılmasında, Akit’in kuruluşunda büyük pay sahibi olan Ahmet Karahasanoğlu, vefatının sene-i devriyesinde özlem, minnet ve dualarla anılıyor. Hakk’ın ve hakikatin sesi olan Akit Medya Grubu’nun fikirsel manada hamurunu yoğuran Ahmet amca, Hakk’ı gözeten, Hakk’ı haykıran akit’in temel taşı olarak rahmetle anılıyor. Müşfik ve anlayışlı tavırlarıyla medya çalışanlarının gönlünde de mümtaz bir yer edinen, çalışanlarla sık sık sohbet eden Ahmet amca, müşterek çalışmanın önemini vurgular ve aslolanın samimiyet olduğu tavsiyesinde bulunurdu. Akit Medya ailesi olarak 21 yıl önce bugün ruhunu Rahmana teslim eden Ahmet Amca’ya Allah’tan rahmet diliyoruz.