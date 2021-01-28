Ahmet Ağaoğlu'ndan Visca açıklaması

Ahmet Ağaoğlu kazanılan kupadan dolayı sevinçli olduklarını söylerken maçın başında Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile aralarında yaşanan 'Visca' diyaloğunu açıkladı

Ahmet Ağaoğlu maç sonunda A Spor'a şunları söyledi:

"Güzel bir maç oldu. Hava şartları çok sıkıntılıydı. Parmak'ın hafif bir sakatlığı var, 1 hafta falan oynamaz. En büyük endişem ciddi bir sakatlık olmasıydı, diğer endişem de maçın uzamasıydı. Neyse ki arkadaşlar maçı uzatmadan neticelendirdiler"

"Beşiktaş, bizim maça 1 hafta dinlenerek çıkacak. Bu maçta en büyük endişem maçın uzamasaydı, Allah'tan oyuncularımız ona müsaade etmediler. Yorgunluk var"

"Maç başlarken Göksel Gümüşdağ'a 'Teşekkür ederim, Visca'yı vermişsin' dedim. O da 'Hayırlı olsun, galiba almışsın' dedi. Başakşehir takımının oyuncuları için temasımız olmadı"