Ahmet Ağaoğlu'ndan Visca açıklaması
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa maçının ardından, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile aralarında yaşanan 'Visca' diyaloğunu açıkladı.
Ahmet Ağaoğlu kazanılan kupadan dolayı sevinçli olduklarını söylerken maçın başında Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile aralarında yaşanan 'Visca' diyaloğunu açıkladı
Ahmet Ağaoğlu maç sonunda A Spor'a şunları söyledi:
"Güzel bir maç oldu. Hava şartları çok sıkıntılıydı. Parmak'ın hafif bir sakatlığı var, 1 hafta falan oynamaz. En büyük endişem ciddi bir sakatlık olmasıydı, diğer endişem de maçın uzamasıydı. Neyse ki arkadaşlar maçı uzatmadan neticelendirdiler"
"Beşiktaş, bizim maça 1 hafta dinlenerek çıkacak. Bu maçta en büyük endişem maçın uzamasaydı, Allah'tan oyuncularımız ona müsaade etmediler. Yorgunluk var"
"Maç başlarken Göksel Gümüşdağ'a 'Teşekkür ederim, Visca'yı vermişsin' dedim. O da 'Hayırlı olsun, galiba almışsın' dedi. Başakşehir takımının oyuncuları için temasımız olmadı"