Ahmet Ağaoğlu: Son yıllarda rotamızdan çıktık

Trabzonspor'un 51'inci Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende'un 51'inci Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor'un doğuşu sancılı ve zor oldu. Ama ülke futbolunun önderliğini yaptı. Anadolu'da bir ihtilali gerçekleştirdi. Biraz son yıllarda rotamızdan çıktık. Dümen sularına girmeyi tercih ettik. İşin kolayına kaçtık" dedi.



Trabzonspor camiası, 51'inci Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında kentte bir dizi anma etkinliği düzenlendi. Bordo mavililer, Meydan Parkı'nda gerçekleştirilen çelenk törenin ardından Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde plaket töreni düzenledi.



Törende konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüplerinin Anadolu'da ihtilal gerçekleştirdiklerini belirterek, "Trabzonspor'un doğuşu sancılı ve zor oldu. Ama ülke futbolunun önderliğini yaptı. Anadolu'da bir ihtilali gerçekleştirdi. Biraz son yıllarda rotamızdan çıktık. İşin kolayına kaçtık. Bizim bugün yaşadığımız en büyük tehlike ve sıkıntı, gençlerimizin futbolu, İstanbul'un üç büyüklerinin oynadığı oyun gibi zannetmesi. Oysa biz biziz ve hiç kimseye benzemeyiz. Bizi taklit edenler, bizim gittiğimiz yolu takip edenler olabilir, olmuştur" dedi.



Zor günler geçirdiklerini kaydeden Ağaoğlu, "Birisi gelip de bizim başımızı zorla zora sokmadı, o sıkıntıya da yine biz kendimizi soktuk. İşin kolayına kaçaraktan 'yönetim de böyle olur, kulüp de böyle yönetilir' diyerek artık öyle bir noktaya getirdik ki sabahleyin kalkan gençlerimiz şunu söylüyorlar: 'KAP yok mu KAP?' Bundan kendilerini tatmin ediyorlar. İstanbul takımlarının yapmış olduğu transferlere karşı transfer karşılığı verebilecek miyiz? Bu noktaya getirmişiz. Bana göre çok iyi bilinçli olarak da yürütülen bir algı operasyonuydu, başarılı da olundu bir noktada ama buna karşı savaşacağız artık. Bugün 'dur' dediğimiz noktadayız. '50. yılda şampiyon olamadık ama 51. yılda aklımız başımıza geldi' diyebilir miyiz? Ne mutlu bize ki, böylesine Türk futbolunda merhale, kilometre taşı olmuş, böylesine büyük, ulu bir kulübün gölgesinde kendimize yer bulabildik. Şimdi bizlere düşen 61. yaşımda bu kulübe layıkıyla hizmet edebilmek. İnşallah bu kulübün kurucuları, başkanlarına, camiamıza layık olabilir ve layıkıyla hizmet etmeyi Allah bize nasip eder" diye konuştu.



Konuşmaların ardından kulüpte 50 yılını dolduran kurucu üyeler Nizamettin Algan ve eski Başkan Salih Erdem'e Trabzon Valisi Yücel Yavuz tarafından plaket verildi.



HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ İPTAL



Öte yandan Trabzonspor Kulübü Basın sözcüsü Zeyyat Kafkas da, terör örgütü PKK’nın hain saldırısında şehit düşen Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan’ın Türkiye’yi derin bir üzüntüye boğduğunu söyledi. Kafkas bu nedenle kuruluş yıldönümünde yapılacak olan meşale ve havai fişek gösterisinin iptal edildiğini vurguladı. "Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” diyen Kafkas, “Devletimiz hainlere en kısa sürede cezasını verecektir” diye konuştu.