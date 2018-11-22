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Ahmet Ağaoğlu: Sahaya yabancı madde atmayın

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi bordo-mavili ekibi destekleyen taraftarlara seslendi, "Sahaya yabancı madde atmayın" dedi.

22 Kasım 2018 Perşembe 14:31
Ahmet Ağaoğlu: Sahaya yabancı madde atmayın

Bir Fenerbahçe Başkanı’nın, yıllar sonra Trabzon’da, statta yer alacak olması geniş yankı uyandırırken, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Koç’un iki camia arasındaki gerilimi düşürme adına attığı adıma aynı şekilde karşılık verdi.

Hürriyet’e konuşan Ağaoğlu, Ali Koç’un statta koltuğunun hazır olduğunu söylerken, bir olay çıkmaması için de taraftarlarına çağrıda bulundu.

İşte Ağaoğlu’nun sözleri:

"Ali Koç’un koltuğu hazır"

“Fenerbahçe Kulübü Başkanı buraya tabii ki gelebilir. Ali Koç’un koltuğu hazır. Biz misafirimiz olarak görürüz. Trabzon’da her kulüp başkanının da koltuğu hazırdır. Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında bir sorun var. Yok diyemeyiz. Bunun çözümü için sorumluların sorumluluklarını kabul etmesi gerekir. Eğer o sorumlular, hatalarını kabul ederse eminim ki sıkıntılar ortadan kalkar.”

"Medya da sorumluluğunu bilecek, ortamı germeyecek"

"Sadece Trabzonspor’la, Fenerbahçe’yle, yönetimlerle, futbolcularla çözülmez bu işler. Medya da sorumluluğunu bilecek. Ortamı germeyecek. Herkes üzerine düşeni yapmadan bu işler nasıl düzelir ki? Ben takımımın her maçına giderim. İstanbul’daki Fenerbahçe maçında da orada olacağım."

"Takımımın yanında olacağım. Bugüne kadar tüm maçlarda takımımla birlikteydim. Biz gittik Malatya’dan 5 tane yedik. Kimseyi suçlamadık. Gündemi değiştirmedik. Sorumluluğumuzu kabul ettik. Göztepe geldi burada bize 2 tane attı. Sonra aynı uçakla döndük. Dostluk içinde oldu her şey. Önce kendi sorumluluklarımızı kabul etmeliyiz."

"Sahaya yabancı madde atmayın"

"Akyazı’da, Fenerbahçe maçı için stada gelen her Trabzon taraftarından, sadece ama sadece kendi takımlarını desteklemelerini istiyorum. Ben de zamanında yanlışlar yapmış olabilirim. Gençtim, hatalarım olmuştur bir taraftar olarak. Ama hiçbir zaman kendi takımıma zarar verecek bir şey yapmadım. Stadyuma gelecek her taraftarın, 100 birimlik enerjisi varsa bunun tamamını kendi takımı için kullanmalarını istiyorum. Bir yabancı madde atma ya da benzeri zarar verici bir eylemde bulunmalarını istemiyorum. Sonuçta bunun zararını Trabzonspor ve aynı zamanda oraya gelen taraftar da görüyor."

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 14:31
  1. Malatya
  2. İstanbul
  3. ahmet ağaoğlu
  4. Fenerbahçe
  5. Ali Koç
  6. Trabzonspor

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