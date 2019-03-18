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Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım

Lyon Havalimanı'nda koltuklada uyurken objektflere yakalanan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, o fotoğrafa ilişkin açıklamalarda bulundu.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:09
Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindekiler CAS’ta savunma yaptıktan sonra Lyon’a geçip oradan soluğu önce İstanbul’da ardından da Trabzon’da almıştı.

Lyon Havalimanı’nda başkanın bekleme salonunda uyurken çekilen fotoğrafı ise gündeme damga vurdu.

Ağaoğlu herkesin konuştuğu fotoğrafla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Ağaoğlu'nun sözleri:

Havalanını satın alacak gücümüz var

"O fotoğraf kimleri niye rahatsız etti tahmin edebiliyorum. Şartları bilen de bilmeyen de konuşuyor. Orada TSİ sabaha karşı 4. Bırakın özel salonu su içecek kafe bile yok. Ayrıca bu insani bir durum. Saatlerdir ayaktayız, oradan oraya koşturuyoruz. Biz aynı ülkü etrafında birleşmiş bir yönetim kuruluyuz. Oradaki insanların maddi gücü havalimanı satın alacak kadardır, bu da işin ayrı bir boyutu. Ve en önemlisi, bizler Trabzonspor için havalimanında da, sokakta kaldırımda da uyuruz, gerekirse 48 saat uyumadan da gezebiliriz. O gün Türkiye’ye döndük, ardından Erzurum’a maça gittik, Trabzonspor için feda olsun, yeter ki istediğimiz sonuç çıksın, yorgunlukları unuturuz." 

Başarılı geçti

"CAS davasıyla ilgili konuşmamız yasak. Sadece başarılı bir süreç geçirdiğimizi ve 2 ay gibi bir sürede de sonuç alınacağını düşünüyoruz. Buradan Trabzonspor taraftarına seslenmek istiyorum ki, kulübümüzün haklı davasında sonuna kadar savaşacağız. Onların desteği, verdiği moral bizim en önemli kozumuz olacaktır."

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:09
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. Erzurum
  4. ahmet ağaoğlu

YORUM YAZ

  • HakanHakan9 dk önce
    Helal olsun sana başkan... Büyüksün...
  • meyyidmeyyid31 dk önce
    reklamın iyisi kötüsü olmaz demişler...
  • ÜmitÜmit35 dk önce
    Bana göre normal bir durum neden abartılıyor
  • Mesut SarpMesut Sarp40 dk önce
    Parayla insan ölcüsü. Dilin kemigi yok. Salla gitsin.

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