  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
7.5 senede FETÖ'den mafyaya gelebildiler
Fenerbahçe'de yeni kriz kapıda! Belözoğlu görevi reddedebilir
Milyonlara taksit müjdesi! Bugün itibariyle başlıyor
Şırnak'ta büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı
Dünya Ahmedinejad’dan olay uyarı! 'Beni bırakın, orayı koruyun'
Dünya

Ahmedinejad’dan olay uyarı! 'Beni bırakın, orayı koruyun'

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ülke yetkililerinin kendisini izlemeyi bırakması gerektiğini belirterek, “Beni değil, önemli belgelerin çalındığı Uzay Ajansı’nı korumalısınız” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 11:12:00 -
Ahmedinejad’dan olay uyarı! 'Beni bırakın, orayı koruyun'

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, dün sosyal medyada paylaşılan bir röportajında İran istihbaratının ülkenin anayasasına aykırı olarak insanların telefonlarını dinlemek için büyük paralar harcadığını söyledi.

Ahmedinejad, 18 Haziran’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaptığı adaylık başvurusunun reddetmesinin ardından rejimi sert bir şekilde eleştirdi.

Eski Cumhurbaşkanı, söz konusu röportajında, “Ülkede telefonları dinlemek için ne kadar harcadıklarını biliyor musunuz? Bu dinlemeler sıradan insanlar için bile geçerli. Siyasi aktivistleri dinliyorlar. Bu eylemler anayasaya aykırıdır” dedi.

Kendisi ile dini lider Ali Hamaney’e bağlı kurumlar arasında yaşanarak, kamuoyuna yansıyan ihtilaflara değinen Ahmedinejad, evinin önüne kendisini izlemek üzere bir görevli konuşlandırdıklarını söyleyerek, “Evimin önüne neden kamera yerleştirdiler?” diye sordu.

İstihbarat servislerinin evini izlemek için kamera yerleştirmek yerine, Nisan ayında meydana gelen patlamada çok sayıda uranyum zenginleştirme santrifüjünün tahrip olduğu Natanz Nükleer Tesisi’ni koruması gerektiğini söyleyen Ahmedinejad, güvenlik güçlerine hitaben, “Önemli belgelerin çalındığı Uzay Ajansı’nı korumalısınız” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay