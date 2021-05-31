Ahmedinejad’dan olay uyarı! 'Beni bırakın, orayı koruyun'

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, dün sosyal medyada paylaşılan bir röportajında İran istihbaratının ülkenin anayasasına aykırı olarak insanların telefonlarını dinlemek için büyük paralar harcadığını söyledi.

Ahmedinejad, 18 Haziran’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaptığı adaylık başvurusunun reddetmesinin ardından rejimi sert bir şekilde eleştirdi.

Eski Cumhurbaşkanı, söz konusu röportajında, “Ülkede telefonları dinlemek için ne kadar harcadıklarını biliyor musunuz? Bu dinlemeler sıradan insanlar için bile geçerli. Siyasi aktivistleri dinliyorlar. Bu eylemler anayasaya aykırıdır” dedi.

Kendisi ile dini lider Ali Hamaney’e bağlı kurumlar arasında yaşanarak, kamuoyuna yansıyan ihtilaflara değinen Ahmedinejad, evinin önüne kendisini izlemek üzere bir görevli konuşlandırdıklarını söyleyerek, “Evimin önüne neden kamera yerleştirdiler?” diye sordu.

İstihbarat servislerinin evini izlemek için kamera yerleştirmek yerine, Nisan ayında meydana gelen patlamada çok sayıda uranyum zenginleştirme santrifüjünün tahrip olduğu Natanz Nükleer Tesisi’ni koruması gerektiğini söyleyen Ahmedinejad, güvenlik güçlerine hitaben, “Önemli belgelerin çalındığı Uzay Ajansı’nı korumalısınız” dedi.