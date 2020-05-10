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Spor

Ahmed Musa Galatasaray'a transfer olacak mı? Açıklama geldi

İsmi Galatasaray ile anılan Nijeryalı golcü Ahmed Musa transfer iddialarına karşın açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 22:55:00 -
Ahmed Musa Galatasaray'a transfer olacak mı? Açıklama geldi

Galatasaray ile geçmiş dönemlerde de sık sık ismi geçen ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen Ahmed Musa'da yeni bir gelişme yaşandı.

Nijeryalı yıldız, Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

"Galatasaray, Avrupa'da bilinen iyi bir takım''

Musa, "Galatasaray, Avrupa'da bilinen iyi bir takım. Ancak şu ana kadar bana veya menajerime gelen herhangi bir teklif olmadı. Şu anda Al Nassr oyuncusuyum ve burada devam eden bir sözleşmem" şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da bu sezon 22 maçta forma giyen 28 yaşındaki santrfor, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

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