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Aktüel Ahlat'ta yaşayan Ahıska Türkleri, sürgün yıllarını unutamıyor
Aktüel

Ahlat'ta yaşayan Ahıska Türkleri, sürgün yıllarını unutamıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2016'da Ukrayna'dan getirilerek Ahlat ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, vatanlarından sürgün edilirken yaşadıkları zorlukları ve acı günleri bir türlü hafızalarından silemiyor - Ahıskalı Enver Aydın: - "Zorluklar çektik ama şimdi vatanımızdayız. Ahıskalıların bir sözü var. 'Kardeşini yitiren bir gün ama vatanı kaybeden ölünceye kadar ağlar.' Cumhurbaşkanımız da ağlamamızı kesti" - Ahıskalı İznullah Cafer: - "Vatanımıza kavuştuğumuz, bu bayrak altında yaşadığımız için çok mutluyuz. Biz çok zorluk çektik ama çocuklarımız artık öz vatanlarında daha rahat yaşayacak"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:00:15 -
Ahlat'ta yaşayan Ahıska Türkleri, sürgün yıllarını unutamıyor

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2016'da Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Bitlis'in Ahlat ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, yıllar süren sürgünün ardından anavatanlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sovyetler Birliği tarafından 14 Kasım 1944'te Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edilen Ahıska Türkü ailelerden 72'si, 4 yıl önce getirildikleri Ahlat'ta yaşamlarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ukrayna'dan getirilerek Ahlat'a yerleştirilen Ahıska Türkleri, yıllarca süren sürgünlerin ardından vatanlarında olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sovyetler Birliğince 76 yıl önce anavatanlarından sürülen ve çektikleri eziyetleri yıllar geçse de unutamayan Ahıska Türkleri, vatanlarından sürgün edildikten sonra yaşadıkları zorlukları ve acı günleri hafızalarından silemiyor.

- "Cumhurbaşkanımız ağlamamızı kesti"

Ahlat'ta yaşayan 55 yaşındaki Ahıskalı Enver Aydın, AA muhabirine, Türkiye'ye ayak bastığı gün yaşadığı mutluluğu unutamadığını söyledi.

Uzun yıllar uzak kaldığı vatanına kavuşmanın sevinci içinde olduğunu belirten Aydın, "Allah Türkiye'mizden razı olsun. Askerlerimize güç ve kuvvet versin. Vatanıma geldiğim için çok mutluyum. Hacca gelmiş gibiyim sanki. Bizi vatana getiren Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Sürgünde Özbekistan'da bize çok zulüm ettiler. Evlerimizi ve mallarımızı yaktılar. Sonra Ukrayna'ya gittik ve 22 yıl orada yaşadık. Orada da zorluklar çektik ama şimdi vatanımızdayız. Ahıskalıların bir sözü var. 'Kardeşini yitiren bir gün ama vatanı kaybeden ölünceye kadar ağlar.' Cumhurbaşkanımız da ağlamamızı kesti." diye konuştu.

- "Körpe çocukken sürgünde kaldık"

4 yaşındayken ailesiyle sürgün edilen 80 yaşındaki Simizar Kadimova ise sürgünde başlarından çok acı olayların geçtiğini anlatarak, "Aç kaldık, soğuklarda yaşadık. Çok sahipsiz kaldık. Annem 50 yaşına girmeden vefat etti. Eşim 44 yaşında vefat etti. 10 çocuk bana kaldı. Tüm zorluklara rağmen çocuklarımı büyüttüm. Zulümleri göre göre bugünlere geldik. Özbekistan'da çok azaplar çektik. Daha körpe çocukken sürgünde kaldık. Şimdi vatanımıza kavuştuğumuz için mutluyuz. Allah buna vesile olanlardan razı olsun." dedi.

- "Çok zorluklar çektik ama vatanımıza kavuştuk"

61 yaşındaki İznullah Cafer de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla vatanlarına getirildiklerini, o günden bu yana huzur içinde yaşadıklarını dile getirdi.

Yaşadıkları zorlukları unutmaya çalıştıklarını ifade eden Cafer, şunları söyledi:

"Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan razı olsun. Özbekistan'da zorluklar çektik. Oradan Ukrayna'ya geçtik. Gürcistan'dan sürgün edildikten bu zamana kadar zorluk çektik ama en sonunda vatanımıza kavuştuk. Vatanımıza kavuştuğumuz, bu bayrak altında yaşadığımız için çok mutluyuz. Biz çok zorluk çektik ama çocuklarımız artık öz vatanlarında daha rahat yaşayacak."



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