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Ahlat Kaymakamı Erat görevine başladı

Bitlis’in Ahlat İlçe Kaymakamlığı’na atanan Erkan İsa Erat görevine başladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:47
Ahlat Kaymakamı Erat görevine başladı

Bitlis’in Ahlat İlçe Kaymakamlığı’na atanan Erkan İsa Erat görevine başladı.


Ağrı Tutak Kaymakamı iken Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ahlat Kaymakamı olarak atanan Erkan İsa Erat ilçeye gelerek görevine başladı. Görevine başlayan Kaymakam Erat’ı, kaymakamlık girişinde kurum amirleri karşıladı.Daha sonra makamında kurum amirleri ile sohbet eden Kaymakam Erat, ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı. Ardından gazetecilere açıklamada bulunan Erat, Ahlat’ın çok özel bir şehir olduğunu vurgulayarak, ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyledi. Tarihi ve doğal güzellikleriyle ön planda olan Ahlat’ı bu değerleriyle koruma ve tanıtma adına önemli çalışmalar yürütüleceğini ifade eden Kaymakam Erat, “Öncelikle Ahlat’ta görev yapacağım için çok mutluyum. Bizden önce ki Kaymakamlarımız tarafından çok güzel hizmetler yapılmış. Bizde Ahlat adına yükselen bu ivmeyi daha da artırarak çalışmalarımızı yürüteceğiz. İlçemizde düzenlenen 1071 Ahlat-Malazgirt kutlamalarını da bizzat takip ettim. Son derece güzel geçen etkinlikler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla son buldu. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen etkinliklerde emeği geçen Okçular Vakfına, tüm bakanlıklarımıza, Valimize, Kaymakamlarımıza ve Ahlat Belediye Başkanına teşekkür ederim" dedi.



Kaymakam Erkan İsa Erat kimdir?


1985 yılında Erzurum ili İspir ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kocaeli ili Darıca ilçesinde, lise öğrenimini ise 2002 yılında Trabzon ili Akçaabat ilçesinde bitirdi. Aynı yıl girdiği Üniversite sınavında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. Buradan 2006 yılında mezun oldu. Evli olup İngilizce bilmektedir.



Kariyer-


Ekim 2010 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından gönderildiği Amerika Birleşik Devletleri Virginia Eyaletinin Norfolk kentinde bulunan University Of Old Dominion Üniversitesinde bir yıl süreyle dil eğitiminin yanı sıra “Yerel ve Merkezi Yönetim” alanları ile “Kriz Yönetimde Liderlik, Koordinasyon ve İletişim” alanlarında çalışmalarda bulunarak Ekim 2011’ de ülkeye döndü.


2009 yılında Yozgat Kaymakam adayı, Aralık 2009 - Mayıs 2010 Yeşilova (Burdur) ilçe Kaymakamı, Mart 2012-Eylül 2014 tarihleri arasında Karaman Ayrancı ilçesi Kaymakamlığı ile eş zamanlı olarak Vali Yardımcısı ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, 2014-2016 tarihleri arası Sivas Gölova ilçesi Kaymakamı, Kasım 2016 - Ağustos 2019 tarihleri arası Tutak Kaymakamı ve Tutak Kayyum Belediye Başkanı görevlerinde bulundu. Cumhurbaşkanlığının 7 Ağustos 2019 tarih ve 2019/268 sayılı kararnamesiyle Ahlat Kaymakamlığına atandı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:47
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