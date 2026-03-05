  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Neler oluyor böyle! Azerbaycan ordusu iran sınırında! O konuda mağdur olan vatandaşlara konut indirimi geliyor! '500'den fazla ABD askeri öldürüldü!' Emeklinin, memurun ve asgari ücretlinin maaşı iki ayda eridi! İran'a kara saldırısı haberleri yalanlandı 5 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 5 Mart 2011: Tahir Büyükkörükçü'nün vefatı (Müftü, Vaiz) İran gemileri yaktı! Nükleer reaktör hedef alınacak Savaş bölgeyi sardı! Irak ABD'ye kapıyı kapattı Bölge diken üstünde! Bir suikast daha
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Ahlaksızlara operasyon! 7 gözaltı var

Samsun'un Atakum ilçesinde fuhuş operasyonu düzenlendi. Edinilen bilgiye göre 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, Atakum ilçesindeki bir masaj salonuna operasyon düzenledi.

İşletmede denetim yapan ekipler, çalışan M.T'nin (36) para karşılığı fuhuş yaptığını tespit etti.

Operasyonda gözaltına alınan, M.T. ile iş yerinde çalışan N.K. (44), M.D. (25), L.Ş. (56) ve Z.T. (37), kasa görevlisi M.Ö. (31) ve iş yeri sahibi E.Ö. (21) emniyete götürüldü.

