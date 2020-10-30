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Medya Ahlaksız ve iftiracı Tele 1’e tepki yağdı
Medya

Ahlaksız ve iftiracı Tele 1’e tepki yağdı

Tele1 televizyonunda sabah programını sunan Musa Özuğurlu, köpeklerle cami basan Alman polisini ve Merkel’i savunmak uğruna Başkan Erdoğan’a ve Türk polisine alçakça iftira attı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 21:33:00 -
Ahlaksız ve iftiracı Tele 1’e tepki yağdı

Özuğurlu “Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başında olduğu teşkilatın memurları Türkiye’de cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyor” deme ahlaksızlığında bulundu. Skandala tepki gösteren İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Bu mübarek gecede Tele 1 kanalını ve bu rezil programın sunucusunu önce Allah’a, sonra yüce milletimize havale ediyoruz. Sadece terörle, hırsızla, uğursuzla uğraşmıyoruz, aynı zamanda içimizdeki Fransızlarla da uğraşıyoruz” dedi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise yayınla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

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