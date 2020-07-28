  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Ahlaksız filmleriyle tanınan Müjde Ar’dan CHP’li Belediye Başkanını şoka sokan mektup

Ahlaksız filmleriyle bilinen Müjde Ar, CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a açık mektup gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 08:55:00 -
Ahlaksız filmleriyle tanınan Müjde Ar’dan CHP’li Belediye Başkanını şoka sokan mektup

Toplumun ahlakını bozan filmleriyle tanınan Müjde ArBodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a açık mektup yazdı.

Bodrum Gündoğan’da yaşayan oyuncu ses kirliliğinden yakındı. Ar, BVS Bosphorus Resort Hotel ve Günay Restoran tarafından düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserlerinin çıkardığı gürültü kirliliği nedeniyle kendisi ve komşularının rahatsız olduğunu dile getirdi.

Ar, “Yasaların tarafınıza emrettiği görevleri yerine getirmez ve mevcut hukuksuzluğun devam etmesine göz yumarsanız, ilgili işletmeye usulsüz bir biçimde canlı müzik ruhsatı verirseniz çevre sakinleri olarak sadece adı geçen kanunsuz işletmenin karşısında olmayacağız, hukuk yoluyla sizin ve belediyenizin de karşısında olacağız” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı