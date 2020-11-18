Ahlaksız diziye büyük şok! Haberler peş peşe geldi...

Menajerimi Ara dizisinde Ayşenil Şamlıoğlu'nun ardından başrol oyuncularından Deniz Can Aktaş'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan oyuncunun tedavisine evde devam ediliyor.

Televizyonda aşk dizisi adı altında ahlaksızlık pompalayan dizilerden Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara'da üst üste koronavirüs şoku yaşanmaya başladı.

Bu hafta yeni bölümü yayınlanmayan dizide koronavirüse yakalanan oyuncuların tedavileri evden yapılmaya başlandı.

Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş da koronavirüse yakalandı. Tedavisi evinde devam eden ve sağlık durumu iyi olan Aktaş'ın son kontrolü bir iki gün içinde yapılacak.

3 oyuncu da daha korona çıkmıştı

Dizinin başrol oyuncularından Ayşenil Şamlıoğlu, Ahsen Eroğlu ve konuk oyuncu İrem Derici’nin de koronavirüs testi sonuçları pozitif çıkmıştı. Sağlık durumları iyi olan ünlü isimlerin tedavileri evlerinde devam ediyor.