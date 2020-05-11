AHİD’den video konferanslı yönetim kurulu toplantısı

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Yönetim Kurulu, toplantısını video konferans yoluyla gerçekleştirdi. Toplantıya Genel Başkan Hilmi Yaman, şube başkanları, yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında dernek tarihinde bir ilk gerçekleştirilerek, toplantı dijital ortamda yapıldı. Toplantıda salgının Türkiye ve Ankara’daki etkileri, üyelerin sorun ve çözüm önerileri ile alınan tedbirler ve süreç boyunca yapılan faaliyetler Genel Başkan Hilmi Yaman tarafından toplantıya katılanlara aktarıldı. "Öncellikle Türkiye’deki salgının bir an evvel bitmesi için dua ediyoruz" diyen Yaman, “Siz değerli hemşehrilerim ile bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs hastalığı sebebiyle ülkemizde iş yerleri geçici olarak kapatıldı. Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine ara verildi. Biz de bu süreçte tüm faaliyetlerimizi erteledik. Veren el, alan elden üstündür. Her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayında yardım bekleyen ailelerimize sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yardımlarımızı ulaştırdık. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin” dedi.

Yaman, “Şu anda bize düşen kurallara uymak ve mümkün olduğunca evlerimizde kalmak. Normalleşme süreciyle birlikte biz de faaliyetlerimize başlayacağız. Gelişmeleri şimdilik evlerimizden takip ediyoruz" dedi.