Ahi Evran nasıl yaşamıştır?

Ahi örgütünün kurucusu olan Ahi Evran Azerbaycan'da dünyaya geldi. En çok aramalarda yer alan nerede vefat etmiştir sorusu. 1262 senesinde Kırşehirde vefat etti. Ahi Evran'ın gerçek ismi Nasıruddin Mahmud Ahi Evran bin Abbas'dır. Hacı Bektaş veli ve Mevlana ile aynı dönemde yaşamıştır.

Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen alperenlerden biri de Ahi Evran olmuştur. Denizli, Konya ve Kayseri gibi şehirleri gezerek Ahilik teşkilatının kurulması ve yayılmasında önemli rol oynamıştır. Ahi Evran, Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya gelen sanatkâr ve tüccarların dayanışmasını sağlamıştır. Onlar arasında sağlam bir birlik oluşturarak kaliteli mal üretmelerini teşvik etmiştir.

Ömrünün sonlarına doğru Anadolu Selçuklu Devletindeki taht mücadelelerine karışmış ve II. İzzeddin Keykavus tarafını tutmuştur. Mevlana ve çevresi ile siyasi ihtilafa düşer. Bu ihtilafta da Mevlana 'nın oğlu Alaaddin Çelebi Ahi Evran'in yanındadır. Mevlana 'nın diğer oğlu Sultan Veled'in, Ahi Evran'in ölümü üzerine yazdığı rubaide geçen ay tutulmasına dayanarak 12 Nisan 1261'deki meydana gelen parçalı ay tutulması aynı zamanda Ahi Evren'in ölüm günüdür.



