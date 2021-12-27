AHBV akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 1. Başvuru formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki Formlar sekmesinde yer alan ilgili form; Başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve ıslak imzalı olması gerekmektedir).

2. Kimlik fotokopisi,

3. Özgeçmiş,

4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili belge (terhis, tecil, muafiyet vs.),

5. Lisans diploması (onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı),

6. Yüksek lisans diploması (onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı),

7. Doktora öğrenci belgesi (son 1 (bir) ay içerisinde alınmış onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı; İlan şartlarında doktora öğrencisi olmak şartı var ise),

8. Mezuniyet not ortalamasının belirtildiği lisans transkripti (aslı veya onaylı sureti ),

9. ALES belgesi,

10. 2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

11. Yabancı Dil Sonuç Belgesi

12. Tecrübe durumunu gösterir belge, (Hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşundan onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir),

13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet takip programından (HİTAP) alınan hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için),

14. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (karekodlu e-Devlet çıktısı).

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 27.12.2021

Son Başvuru Tarihi : 10.01.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 13.01.2022

Sınav Giriş Tarihi : 17.01.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 19.01.2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : http://personel.hacibayram.edu.tr

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