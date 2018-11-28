Ah şu ense ağrılarım!

Orta yaşın üstünde olup da hayatının bir döneminde boynu ağrımayan kişi yok gibidir. Bazı hastalar ağrının sadece baş hareketiyle olduğunu söylerken bazıları bütün gün süren ağrıdan bahseder..

Boynumuzdan başta omurilik ve şah damarı olmak üzere son derece önemli damar ve sinirler geçer.

Bunun dışında başımız gibi oldukça ağır bir yükü (ortalama 2.5-3.5 kg) taşıma görevini yapar.

Farkına bile varmayız ama boyun eklemlerimiz en çok çalışan eklemlerimizin başında gelir, bu yüzden de oldukça erken yıpranırlar.

Ense ağrılarının sebepleri

En sık görülen sebebi iş yorgunluğudur. Yoğun çalışan, gerektiği kadar dinlenemeyen, özellikle masa başında, bilgisayar karşısında olan bir de "endişeli" iseler ense kaslarına bağlı ağrılar ortaya çıkar.

Aslında hepimiz gün içinde fark etmeden kaslarımızı dinlendiririz. Bacak bacak üstüne atarak ayaklarımızı, dirseğimizi koltuğun kenarına dayayarak kollarımızı, sırtımızı arkaya yaslayarak gövde kaslarımızı dinlendiririz.

“Ooooh, beyefendiye bak ense yapıyor”

Buna karşılık masa başında çalışan veya direksiyon kullanan bir kişinin boyun kaslarını dinlendirmesi çok zor, neredeyse imkansızdır. Ne patronunuz ne de müşteriler başınızı koltuğunuza dayayarak ense kaslarınızı dinlendirmenizi hoş karşılamaz, “Ooooh, beyefendiye bak ense yapıyor” derler.

Migren veya gerilim tipi başağrısı olan kişilerde de baş ağrısı ile birlikte ense ve sırta yayılan ağrılar görülebilir. Atağının geçmesi ile birlikte ense ağrısı da geçer.

Tansiyon yüksekliği ense ağrısı yapabilir ama her zaman tansiyonunuzu suçlamayın.

Ense veya boyundaki ağrıların düşme veya trafik kazası sonrası ortaya çıkması önemlidir. Arabada ani fren yapılması, önden veya arkadan çarpmalar boyun kaslarının şiddetli kasılması ile ağrıya sebep olabilir. Ağrının günler içinde giderek azalarak geçmemesi halinde doktora görünmek gerekir.

Boyun kemiklerinin zamanla yaşlanması ve kireçlenmesi boyun ve ense ağrılarına sebep olabilir. Bu hastalar başlarını sağa veya sola çevirdiklerinde ağrılı bir kısıtlanma hissederler. Boyunlarından takur tukur sesler gelir.

Boyun fıtığında omurlar arasındaki diskler sinirlere baskı yaparak ense ağrısına yol açabilir. Bu ağrılar sırta ve omuzlara doğru yayılır ve oldukça şiddetli olabilir. Kolda ve parmaklarda uyuşma ve karıncalanma şikayetlerinin olması önemlidir. Ağrınız çok şiddetli ise, uyuşma şikayeti birkaç hafta içinde kendiliğinden geçmezse tercihen beyin cerrahisi uzmanına görünmeniz gerekir.

Bazı ilaçlar meselâ antidepresan ve kolesterol ilaçları ense ağrısı yapabilir.

Pekiy ne yapayım?

-İş yükünüzü azaltmaya ve dinlenmeye çalışın.

-Stresten uzak kalın, iyi uyuduğunuzdan emin olun.

-Uzun süre aynı pozisyonda hele yüzükoyun yatmayın.

-Bilgisayar ekranınızın göz hizasında olmasına dikkat edin.

-Çalışırken başınızın öne eğik değil, omurganızın üstünde dik olduğundan emin olun.

-Çalışırken sık sık mola verin, oturduğunuz yerden kalkın, birkaç adım dolaşıp tekrar oturun.

-Telefonun ahizesini boynunuza sıkıştırıp konuşmayın. Telefona başınızı uzun süre eğerek bakmayın

-Yastığınıza dikkat edin, ne sert ve yüksek ne de çok ince olsun, ense çukurunuz dolduracak kalınlıkta olsun.

-Enseye soğuk buz veya jel ağrıyı azaltabilir. Günde birkaç kere 20 dakika süreyle yapabilirsiniz.

-Menthol ve Camphor ihtive eden ağrı giderici, kas gevşetici kremleri masaj yaparak sürebilirsiniz.

-Boyun kaslarını güçlendiren hareketler uzun dönemde işe yarayabilir.

Yukardaki tedbirlerle ense ağrılarınızda hafifleme olursa mesele yok. Bir aya rağmen geçmiyorsa doktora müracaat edin.

Doktorunuz antidepresan tedavi önerebilir. Bazı hastalar fizik tedaviden yarar görebilirler. Daha şiddetli durumlarda boyun omurları arasına kortizon veya ağrı giderici iğneler yapılması veya boyunluk takılması denenebilir. Sinir köküne baskı olan vakalarda ameliyat gerekebilir.