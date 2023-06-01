Ah İmamoğlu ah! İstanbul'da metro arıza yaptı! İşine geç kalan vatandaşlar isyan etti
Metro İstanbul'un twitter hesabından yapılan paylaşımda, “M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yamanevler-Çekmeköy istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. Yaşanan arızanın kumanda merkezinden kaynaklandığı öğrenilirken, istasyondan çıkan vatandaşlar Üsküdar Yamanevler istasyonları arasında yapılan ücretsiz İETT seferleri ile yoluna devam etti. Otobüs durağında yoğunluk oluştu.
Üsküdar Çekmeköy Metro hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında seferler yapılamadı. İşine gitmek için yola çıkan vatandaşlar mağdur oldu. Yamanevler Caddesindeki duraklarda metrelerce kişi bekliyor. Vatandaşlarla otobüs şoförleri arasında tartışma çıktı.
Yamanevler istasyonundan çıkan bir vatandaş, “Anlamadım, ben de işe nasıl gideceğimi düşünüyorum. Altunizade’ye gidiyordum. Oradan metro ile Fikirtepe’ye gidecektim. Aşağıdaki beyefendiler sadece arıza olduğunu, çıkıp otobüse binmemizi söylediler. Otobüse ya da taksiye bineceğim bilmiyorum" dedi.
Bir başka vatandaş ise "Yamanevler'de binlerce insan işe gidebilmek için çözüm bekliyor. İETT şoförleri vatandaşın üstüne aracı sürüyor. Vatandaşın da sabrı kalmadı artık! Belediyeciliğin en kötü hâli!" dedi.
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