Ağzından kaçırdı! HDP'li vekilleri kandil belirliyor itirafı!

PKK yazarı Kadir Amaç PKK kanalında HDP'nin kurucusunun Abdullah Öcalan olduğunu itiraf etti.

Amaç, konuya dair yaptığı açıklamada Öcalan'ın çatı partisi olarak HDP'yi kurduğunu söyledi.

Amaç, "HDP'nin teorisini o yaptı, fikrini o inşa etti. HDP'nin sosyalleşmesini ise Selahattin Demirtaş gerçekleştirdi. Öcalan bu işin mimarı. 7 Haziran'da bunu gördük. Öcalan'ın fikirlerinin toplum üzerinde ne kadar etkili olduğunu gördük." dedi.

Eski HDP milletvekili Altan Tan da Abdullah Öcalan'ın kitaplaştırdığı "İmralı Notları"ndan alıntı yaparak HDP'li vekillerin "Kandil" tarafından belirlendiğini hatırlattı.

Öcalan ve HDP heyeti arasındaki diyalog şöyleydi:

"İdris Baluken: Bizden kaynaklı yanlışlar vardı. Bazı yerlerde yerelden aday gösterilmemesi oy kaybettirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Abdullah Öcalan: Kim belirledi bunları?

Baluken: Seçim komisyonunun çalışmalarıyla belirlendi.

Öcalan: Kimdir bu seçim komisyonundakiler? Bunlar Kandil tarafından mı belirlendi, yoksa siz mi belirlediniz?

Sırrı Süreyya Önder: Kandil belirledi.

Öcalan: Tamamıyla mı onlar belirledi? Parti meclisinde belirlenmedi mi bu komisyon?

Pervin Buldan: Hayır. Parti meclisinde ya da MYK'da belirlenmedi."

Öcalan: Siz nasıl siyasetçisiniz, hiç mi iradeniz yok?"

Sırrı Süreyya Önder, açık açık HDP listelerinin Kandil tarafından belirlendiğini söylüyor. Devamında ne mi oluyor?

Bazı PKK'lı yöneticilere kızgın olan Öcalan, öfkesini Kandil'in her dediğini kayıtsız şartsız yerine getiren HDP heyetinden çıkarıyor. Öcalan'dan fırçayı yiyen HDP'liler adadan ayrılıyor.