Ağzı körelmiş makası bilemek için uygulanacak yöntemler

Dışarıdan aldığınız makaslar bir süre sonra ilk alındığı zamanlardaki gibi keskin olamayabiliyor. Kesmek için birkaç defa hareket ettirmek durumunda kaldığınız makası yeniden keskin hale getirmek için yapmanız gerekenler çok basit. İşte makas ağzını keskin hale getirmek için yapmanız gerekenler...

1- ZIMPARA KAĞIDI

Makas ağzını keskinleştirmek için ince bir zımpara kağıdını makas ile kesmeniz yeterlidir. Zımpara kağıdının kumlu tarafını üstte kalacak şekilde tutarak katlayın. Daha sonra uzun şerit halinde makas ile gidebildiğiniz kadar gidin. Böylelikle makasın ucu daha da keskin bir hal alacak.

2- ALÜMİNYUM FOLYO

Alüminyum folyoyu tıpkı zımpara kağıdında olduğu şekilde katlayın. Ancak, burada iki defa değil de birkaç kez katlamanız gerekir. Daha sonra şerit kesmeye devam edin.

3- TORNAVİDA

Makası tornavidanın metal tarafının arasında olacak gibi tutun. Makası tornavidanın arasında dikey pozisyonda sonuna kadar indirmeye çalışın. Makas tornavidayı kesemeyeceği için dışa itecektir, daha sonra tekrar içine sokup aynı işlemi tekrarlayın. Sürtünme yoluyla makas ağzı keskinleşecektir.